Un detaliu simplu poate face diferența atunci când îți cauți valiza pe banda de bagaje: personalizarea acesteia cu un element ușor de recunoscut. O panglică, un autocolant distinctiv sau un accesoriu prins de mâner pot ajuta pasagerii să identifice rapid bagajul și să reducă riscul unei confuzii.

Recomandarea este utilă mai ales în aeroporturile aglomerate, unde numeroase valize ajung simultan pe aceeași bandă. Compania aeriană Ryanair include printre sfaturile sale pentru călători personalizarea bagajelor care seamănă cu multe dintre cele aflate în mod obișnuit pe benzile de recuperare.

După un zbor, identificarea bagajului poate deveni dificilă atunci când pe bandă apar mai multe valize cu aceeași formă, dimensiuni apropiate și un design asemănător.

În recomandările publicate de Ryanair, compania atrage atenția în special asupra valizelor negre, bleumarin sau gri și sugerează adăugarea unei etichete sau a unei panglici colorate pentru ca bagajul să poată fi recunoscut mai ușor.

Subiectul a fost reluat și de AOL într-un articol publicat pe 22 septembrie 2026. Publicația notează că asemănarea dintre bagaje poate duce la situații în care un pasager ia din greșeală valiza altcuiva de pe banda de recuperare.

Important este că nu este vorba despre o interdicție privind anumite valize. Pasagerii pot călători în continuare cu bagaje în culorile respective. Recomandarea este una practică: valiza trebuie făcută cât mai ușor de identificat.

Nu este necesar să cumperi o valiză nouă pentru a o face mai ușor de recunoscut.

O panglică prinsă de mâner, o husă distinctivă, un autocolant sau un accesoriu vizibil pot fi suficiente. Este important ca elementul ales să fie bine fixat și să nu interfereze cu mânerul, roțile sau mecanismele bagajului.

Personalizarea poate fi utilă și pentru valizele mai vechi, pe care proprietarul le folosește deja și nu dorește să le înlocuiască.

AOL menționează, de asemenea, că o valiză foarte stridentă sau una de brand poate atrage atenția nedorită. Din acest motiv, un element distinctiv adăugat unei valize obișnuite poate fi o alternativă simplă.

Un alt pas recomandat este introducerea în bagaj a unei foi cu datele de contact ale proprietarului.

Numărul de telefon și adresa de e-mail pot fi utile în situația în care eticheta exterioară se desprinde sau bagajul ajunge accidental la un alt pasager. Informațiile din interior oferă astfel o metodă suplimentară pentru identificarea proprietarului.

Și regulile Ryanair prevăd că bagajele de cală trebuie să aibă numele pasagerului sau un alt element de identificare atașat ori înscris pe acestea.

Pentru cei care vor să știe unde se află bagajul, un dispozitiv de urmărire de mici dimensiuni poate fi introdus în interiorul valizei. Recomandarea este menționată de AOL, care o citează pe prezentatoarea TV și experta în călătorii Samantha Brown.

Totuși, regulile privind bateriile trebuie verificate înainte de călătorie. Ryanair precizează că bagajele inteligente transportate în cală trebuie să respecte condiții specifice privind bateria. Dacă bateria este detașabilă, aceasta trebuie scoasă înainte de predarea bagajului și transportată în cabină.

După ce valiza ajunge pe bandă, este recomandat ca pasagerul să verifice eticheta de bagaj și elementele distinctive înainte de a o lua.

Ryanair precizează că bagajul de cală trebuie recuperat imediat ce este disponibil la destinație și că identificarea bagajului se face pe baza etichetei de bagaj.

În practică, o simplă panglică, un autocolant sau un accesoriu poate transforma o valiză greu de diferențiat într-una care poate fi recunoscută din câteva secunde.