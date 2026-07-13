Pasagerii aerieni din Uniunea Europeană vor beneficia de reguli mai clare pentru despăgubiri, bagaje și călătoriile cu copii, după ce Consiliul UE a dat luni, 13 iulie, aprobarea finală pentru actualizarea normelor europene privind transportul aerian.

Noile prevederi vor simplifica obținerea despăgubirilor în cazul zborurilor întârziate sau anulate, vor obliga operatorii să afișeze tarife care includ bagajul de mână și vor garanta că părinții sau însoțitorii pot sta lângă copiii sub 14 ani fără costuri suplimentare.

Regulile se vor aplica după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și expirarea perioadei prevăzute pentru intrarea lor în vigoare.

Una dintre principalele modificări vizează procedura prin care pasagerii își pot solicita drepturile în cazul perturbării unei călătorii.

Pasagerii vor putea cere în continuare despăgubiri dacă ajung la destinație cu o întârziere de peste trei ore, dacă zborul este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă le este refuzată îmbarcarea.

Nivelurile despăgubirilor rămân de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului. Pentru călătoriile lungi, operatorii vor putea reduce compensația cu 50% în anumite situații, dacă pasagerul este redirecționat și întârzierea la destinația finală nu depășește patru ore.

Companiile aeriene vor putea refuza plata compensațiilor atunci când anularea sau întârzierea este provocată de circumstanțe extraordinare aflate în afara controlului lor. Lista include, printre altele, dezastre naturale, războaie, condiții meteorologice severe, pasageri indisciplinați și anumite greve ale personalului aeroportuar sau ale furnizorilor de servicii de navigație aeriană și handling.

Procesul de rambursare și solicitare a despăgubirilor va fi simplificat. Pasagerii afectați de perturbarea unei călătorii vor primi, în cel mult patru zile de la încheierea acesteia, informații clare privind depunerea unei cereri.

Accesul la aceste informații nu va putea fi condiționat de crearea unui cont de utilizator sau de instalarea unei aplicații.

Pasagerii vor avea nouă luni pentru a solicita despăgubirea. Compania aeriană va trebui să plătească suma în termen de 30 de zile sau să explice de ce invocă existența unor circumstanțe extraordinare și refuză plata.

În cazul în care pasagerul alege rambursarea în locul redirecționării, aceasta va fi acordată automat.

Noile norme schimbă și modul în care sunt prezentate tarifele pentru biletele de avion.

Companiile aeriene, intermediarii și platformele de căutare vor trebui să afișeze, încă de la începutul procesului de rezervare, prețul unui zbor cu bagajul de mână inclus. Măsura urmărește să permită compararea mai ușoară a ofertelor între operatori.

Pasagerii vor avea, de asemenea, dreptul de a lua la bord fără cost suplimentar un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac de dimensiuni reduse.

Operatorii vor putea oferi în continuare bilete mai ieftine persoanelor care aleg să călătorească fără bagaj de mână.

Familiile cu copii vor beneficia de o protecție suplimentară. Companiile aeriene vor fi obligate să atribuie unui adult însoțitor un loc adiacent copilului cu vârsta sub 14 ani, fără a solicita plata unei taxe suplimentare.

Protecții similare sunt prevăzute pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă și pentru femeile însărcinate.

Pasagerii cu mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționare și asistență dacă pierd zborul deoarece aeroportul nu le-a oferit sprijinul necesar pentru a ajunge la timp la poarta de îmbarcare.

O altă modificare importantă privește biletele dus-întors. Pasagerii vor putea utiliza zborul de întoarcere chiar dacă nu au efectuat cursa dus.

Companiile aeriene nu vor mai putea refuza îmbarcarea la retur doar pentru că pasagerul nu s-a prezentat la primul segment al călătoriei.

Totodată, corectarea greșelilor de ortografie din numele pasagerului nu va mai putea fi taxată. Nici tipărirea cărții de îmbarcare nu va presupune costuri suplimentare pentru persoanele care au efectuat deja formalitățile de check-in.

Pasagerii vor putea primi cartea de îmbarcare în format digital fără să fie obligați să dețină un cont sau o aplicație specifică. Operatorii nu vor putea refuza nici o versiune tipărită de pasager a unei cărți de îmbarcare emise digital.

Chiar și atunci când perturbarea zborului este provocată de circumstanțe extraordinare, operatorii vor avea în continuare obligația de a asista pasagerii blocați.

Noile norme prevăd gustări și băuturi la fiecare două ore de așteptare și o masă după trei ore. Pentru întârzierile prelungite, pasagerii vor putea beneficia de cazare peste noapte.

În situațiile provocate de factori independenți de controlul companiei aeriene, cazarea poate fi limitată la maximum trei nopți.

Noile reguli se vor aplica zborurilor care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană, precum și curselor care sosesc în UE atunci când sunt operate de o companie aeriană stabilită în blocul comunitar.

Actualizarea cadrului european încheie un proces legislativ care s-a întins pe mai mult de un deceniu. Pentru pasageri, schimbările aduc proceduri mai clare de despăgubire, o mai mare transparență a tarifelor și noi garanții privind bagajele, locurile copiilor și accesul la zborurile de întoarcere.