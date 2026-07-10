Un avion Ryanair care efectua vineri cursa dintre Salonic (Grecia) și Memmingen (Germania) s-a întors de urgență pe aeroportul de plecare, după ce a suferit o defecțiune la unul dintre motoare. Un pasager a fost rănit ușor după ce fragmente desprinse din motor au lovit un geam al cabinei, potrivit autorităților elene și publicației eKathimerini.

Incidentul a avut loc în timpul zborului FR1879, operat cu un Boeing 737-8AS. Potrivit presei elene, piloții au observat defecțiunea în timp ce aeronava survola Macedonia de Nord și au decis să revină la Salonic, după ce problema tehnică nu a putut fi remediată.

În timpul coborârii, o parte din motorul avariat s-ar fi desprins și ar fi lovit unul dintre geamurile cabinei, provocând rănirea ușoară a unui pasager.

Autoritățile au precizat că incidentul nu a produs o breșă în fuselajul aeronavei.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani, cetățean sârb, a fost transportat la Spitalul AHEPA din Salonic pentru investigații medicale, inclusiv o tomografie computerizată, după ce a suferit răni ușoare.

Alți trei pasageri au fost duși la spital din motive de precauție. Cei mai mulți au fost externați după evaluările medicale, în timp ce pasagerul sârb a rămas internat pentru investigații suplimentare.

În urma incidentului, pe rețelele sociale au fost publicate imagini care surprind măștile de oxigen coborâte în cabină, iar mai mulți pasageri au descris momente de panică.

Președintele Federației Panelenice a Angajaților din Spitalele Publice (POEDIN) a declarat că tragedia a fost evitată la limită și a susținut că geamul lovit de fragmentele motorului s-a spart, iar pasagerul aflat lângă acesta ar fi fost tras violent spre fereastră. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile aeronautice.

La Aeroportul „Macedonia” din Salonic au fost activate imediat procedurile de urgență. Pompierii, echipajele medicale, poliția și celelalte servicii de intervenție au fost mobilizate înainte de aterizarea aeronavei, care a fost direcționată într-o zonă specială.

Ryanair a trimis o aeronavă de înlocuire pentru continuarea călătoriei, iar autoritățile aeronautice investighează cauza defecțiunii la motor.