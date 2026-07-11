Momente de coșmar pentru pasagerii unei curse aeriene care efectua un zbor din Grecia către Germania. O defecțiune majoră apărută în timpul zborului a declanșat panica la bord, după ce un geam s-a spart, iar un bărbat a fost la un pas să fie aspirat în gol. Doar reacția rapidă a celor din jur a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie de proporții, conform Pro TV.

Aparatul de zbor, un model Boeing 737 operat de compania Ryanair, a decolat de pe aeroportul din Salonic cu destinația Memmingen. Totul decurgea normal până în minutul 21 al cursei, când aeronava se afla deasupra Macedoniei de Nord. În acel moment, la o altitudine de aproape 4.800 de metri și la o viteză de croazieră de aproximativ 550 de kilometri pe oră, hubloul s-a desprins complet, generând o depresurizare instantanee a cabinei.

Echipajul de pilotaj a reacționat imediat la semnalele de alarmă din cockpit și a inițiat procedurile de coborâre de urgență. În interiorul aeronavei, însă, s-a declanșat haosul. Presiunea extremă a început să tragă un pasager de origine sârbă prin deschizătura rămasă în fuselaj.

Martorii oculari descriu scene desprinse din filmele de groază. Vecinii de scaun ai bărbatului au acționat instinctiv și au reușit să îl prindă înainte de a fi aspirat complet în exteriorul aeronavei. Unul dintre pasageri a relatat detaliat momentele dramatice din timpul coborârii de urgență.

„Fetele care stăteau lângă un pasager sârb l-au prins imediat. Din fericire nu își desfăcuse centura. Aproape că trecuse cu umerii prin geam. Între timp copiii plângeau, lumea țipa, era panică totală. Jumătate din corpul lui era în afara avionului”, a povestit un pasager.

Impactul psihologic asupra celor prezenți la bord a fost uriaș, mulți dintre ei fiind convinși că aeronava se va prăbuși. O altă persoană aflată pe acea cursă a subliniat trauma prin care a trecut bărbatul salvat.

„Acel om o să-și amintească mereu această experiență. Probabil că nici el, nici familia nu mai urca vreodată în avion. Ce i s-a întâmplat a fost îngrozitor”, a spus o altă persoană aflată la bordul avionului.

În urma incidentului grav, aeronava s-a întors de urgență pe aeroportul de plecare din Salonic, unde a aterizat în siguranță. Compania aeriană a oferit explicații sumare, confirmând doar că zborul a fost întors din drum din cauza unei probleme la unul dintre geamurile cabinei.

Totuși, în presa internațională au apărut ipoteze tulburătoare de la bord. Unii pasageri susțin că hubloul nu s-a desprins de la sine, ci ar fi fost spart de o piesă desprinsă din motorul avionului în timpul zborului. Pe de altă parte, există mărturii contradictorii în mass-media străine legate de măsurile de siguranță, unii martori afirmând că bărbatul de 60 de ani nu ar fi purtat centura de siguranță în momentul depresurizării. O anchetă oficială a autorităților aviatice urmează să stabilească cu exactitate cauzele tehnice care au dus la acest eveniment deosebit de periculos.