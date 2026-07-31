Posibilă schemă de spălare de bani pentru Iran, investigată de EAU

Autoritățile din Dubai au declanșat o investigație asupra platformei de schimb de criptomonede Shelbit, suspectată că ar fi ajutat regimul din Iran să spele bani și să ocolească sancțiunile internaționale. Potrivit unei investigații Reuters, compania și fondatorul său, Siavash Kayvanpour, sunt analizați de Autoritatea pentru Reglementarea Activelor Virtuale din Dubai (VARA), alături de o rețea de cetățeni iranieni implicați în jocuri de noroc online și tranzacții cu criptomonede.

VARA a confirmat că, în 2025, atât instituția, cât și Departamentul pentru Economie și Turism din Dubai au luat măsuri împotriva Shelbit pentru operarea fără licență. La 24 iulie, la scurt timp după solicitările Reuters, autoritatea a publicat un ordin prin care acuza platforma că încalcă legislația privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului, solicitând încetarea imediată a tuturor activităților neautorizate.

Ancheta Reuters îl identifică printre promotorii rețelei de jocuri de noroc pe Sasha Sobhani, fiul unui fost diplomat și ministru iranian, și pe Pooyan Mokhtari, influencer și cântăreț iranian. Cei doi afișează pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, cu mașini de lux, iahturi și avioane private. Mokhtari a negat acuzațiile formulate împotriva sa în Emiratele Arabe Unite și a declarat că nu face parte din Gardienii Revoluției și nici din alte structuri militare iraniene.

Atât Sobhani, cât și Mokhtari au respins orice legătură cu statul iranian sau cu Shelbit. Sobhani a transmis Reuters că „Neg categoric orice implicare în spălarea banilor, eludarea sancțiunilor, finanțarea terorismului sau transferul de fonduri în numele guvernului iranian, al Băncii Centrale a Iranului, al IRGC sau al oricărei alte instituții de stat iraniane.”. Nici fondatorul Shelbit și nici guvernul iranian nu au răspuns solicitărilor agenției de presă.

Datele analizate de Reuters arată că doar unul dintre site-urile de jocuri de noroc din această rețea a procesat prin Shelbit cel puțin 130 de milioane de dolari începând din mai 2024. În total, platforma ar fi transferat către Binance aproximativ 676 de milioane de dolari în criptomonede, dintre care circa 540 de milioane de dolari după ce autoritățile din Dubai sancționaseră deja compania pentru activități fără licență.

Reuters susține că Shelbit a procesat și cel puțin 125 de milioane de dolari proveniți de la Banca Centrală a Iranului și alte 20 de milioane de dolari dintr-o presupusă operațiune iraniană de minare a criptomonedelor. Potrivit investigației, aceste elemente i-au determinat pe experții consultați să considere că platforma este controlată de statul iranian.

Binance a declarat pentru Reuters că Shelbit nu a deținut niciodată un cont pe platformă și că tranzacțiile asociate acesteia nu au fost considerate cu risc ridicat de către o companie independentă de analiză blockchain. Totodată, reprezentanții bursei au precizat că, atunci când utilizatori asociați cu Shelbit au interacționat cu platforma, conturile relevante au fost investigate, blocate și raportate autorităților.

Investigația mai arată că, în martie, Pooyan Mokhtari a fost arestat în Dubai, fiind suspectat că ar fi finanțat grupări iraniene implicate în acțiuni ostile împotriva Emiratelor Arabe Unite.

Potrivit Reuters, influencerul a fost reținut 35 de zile, apoi expulzat și obligat să renunțe la bunurile sale din Emirate, inclusiv la o locuință evaluată la 5 milioane de dolari. Ulterior, acesta s-a deplasat la Hong Kong, iar în 8 iulie a anunțat că se întoarce în Iran. De atunci, conturile sale de pe rețelele sociale nu au mai fost actualizate.