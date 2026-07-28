Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, afirmă că Republica Islamică se află în cel mai vulnerabil moment din ultimele aproape cinci decenii și că este pregătit să conducă tranziția către un regim democratic, potrivit Reuters.

Cu toate acestea, o amplă investigație Reuters arată că fostul prinț moștenitor se confruntă cu lipsa sprijinului administrației americane, nemulțumirea unor finanțatori și controverse generate de comportamentul unor susținători ai săi.

Materialul, publicat de Reuters după interviuri cu peste 50 de persoane și două discuții ample cu Pahlavi la Paris, oferă cea mai detaliată imagine de până acum asupra celui mai cunoscut lider al opoziției iraniene din exil și asupra dificultăților pe care le întâmpină în încercarea de a deveni figura centrală a unei eventuale schimbări de regim.

Reza Pahlavi, în vârstă de 65 de ani, este fiul lui Mohammad Reza Pahlavi, ultimul șah al Iranului, înlăturat de Revoluția Islamică din 1979. El trăiește în exil de aproape 48 de ani și și-a dedicat activitatea promovării unei schimbări politice în Iran.

În interviul acordat Reuters, Pahlavi insistă că nu urmărește să devină conducătorul permanent al țării.

„Nu eu sunt destinația. Eu sunt puntea către destinație”, a declarat acesta.

El afirmă că rolul său este de a coordona o perioadă de tranziție după căderea actualului regim, urmată de organizarea unei adunări constituante și a unui referendum prin care iranienii să decidă forma viitorului stat.

Deși Pahlavi a avut apariții importante în Statele Unite și a fost primit cu entuziasm la conferința conservatoare CPAC din Texas, administrația președintelui Donald Trump nu și-a exprimat sprijinul pentru candidatura sa.

În ianuarie, Trump declara pentru Reuters că Pahlavi „pare foarte de treabă”, însă nu știe cât sprijin ar avea în Iran.

Ulterior, vicepreședintele JD Vance a transmis clar că Washingtonul nu urmărește instalarea lui Reza Pahlavi la conducerea Iranului.

„Președintele Statelor Unite nu a spus niciodată că obiectivul său este instalarea lui Reza Pahlavi ca nou lider al Iranului”, a afirmat Vance.

Mai mult, acordul de încetare a ostilităților dintre SUA și Iran, semnat în luna iunie, nu include obiectivul schimbării regimului de la Teheran.

Un grup de oameni de afaceri irano-americani a strâns peste 3 milioane de dolari pentru susținerea activităților lui Pahlavi.

Printre donatori s-a numărat și Dara Khosrowshahi, directorul general al Uber, care, potrivit companiei, a contribuit în principal pentru finanțarea măsurilor de securitate ale fostului prinț.

Cu toate acestea, o parte dintre finanțatori și-au exprimat ulterior nemulțumirea.

Ei consideră că Pahlavi:

nu a condamnat suficient de ferm declarațiile belicoase ale lui Donald Trump la adresa Iranului;

nu a reușit să unească opoziția iraniană, profund divizată;

nu a reacționat suficient de categoric împotriva actelor de violență comise de unii dintre susținătorii săi.

Pahlavi a respins criticile și a declarat pentru Reuters că nu își va modifica strategia în funcție de dorințele sponsorilor.

„Nu îmi voi schimba misiunea în funcție de așteptările celor care finanțează campania.”

Reuters a identificat mai multe incidente petrecute în Regatul Unit, Austria, Țările de Jos și Canada, în care persoane care se declarau susținători ai lui Reza Pahlavi au fost implicate în agresiuni sau intimidări împotriva altor opozanți iranieni.

Printre cazurile documentate se numără:

agresarea unui jurnalist kurd la Londra;

amenințarea proprietarilor unor restaurante persane pentru a arbora vechiul steag imperial iranian;

campanii online de hărțuire împotriva unor activiști iranieni;

cazul unui academician iranian din Canada, critic al lui Pahlavi, pentru a cărui ucidere au fost inculpați doi susținători ai fostului prinț

Reuters precizează că nu există dovezi care să îl lege pe Reza Pahlavi de aceste fapte.

În interviu, acesta a condamnat fără echivoc orice act de violență.

„Condamn astfel de fapte. Mă delimitez complet de ele. Cei vinovați trebuie să răspundă în fața legii.”

El a anunțat că impune reguli mai stricte colaboratorilor apropiați privind comunicarea publică și discursul politic.

Una dintre cele mai mari provocări pentru Pahlavi rămâne lipsa unei coaliții unite împotriva Republicii Islamice.

Investigația Reuters arată că mai multe tentative de unificare a opoziției au eșuat în ultimii ani, inclusiv celebra „Coaliție Georgetown”, lansată în 2023.

Criticii îl acuză pe Pahlavi că nu a reușit să depășească rivalitățile dintre monarhiști, republicani, stânga seculară și alte grupări ale opoziției.

În schimb, fostul prinț afirmă că a reunit reprezentanți ai unor curente politice foarte diferite și susține că dispune de contacte cu peste o mie de grupuri din interiorul Iranului, implicând sindicate, mediul academic, organizații religioase și comunități etnice. Reuters precizează însă că nu a putut verifica independent această afirmație.

În ciuda dificultăților politice, Reza Pahlavi susține că actualul regim iranian este aproape de colaps.

El consideră că protestele reprimate violent în acest an au demonstrat că autoritățile și-au pierdut orice urmă de legitimitate și că populația este pregătită pentru schimbare.

Totodată, Pahlavi și-a modificat poziția față de intervenția militară externă. Dacă în trecut pleda exclusiv pentru sprijinirea opoziției interne, acum afirmă că loviturile externe împotriva structurilor regimului pot salva vieți, cu condiția să evite infrastructura civilă.

Potrivit unui sondaj realizat de institutul independent Gamaan Research Institute, cu sediul în Țările de Jos, pe un eșantion online de 31.450 de iranieni, aproximativ 48% dintre respondenți au o opinie favorabilă despre Reza Pahlavi.

Totuși, experții consultați de Reuters atrag atenția că măsurarea opiniei publice într-un stat autoritar este dificilă, iar opoziția iraniană rămâne profund divizată asupra viitorului politic al țării.