Reza Pahlavi solicită sprijin politic european pentru schimbarea regimului iranian

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului și figură proeminentă a opoziției din exil, a cerut liderilor europeni să susțină campania militară declanșată de Statele Unite și Israel împotriva regimului de la Teheran și să sprijine un plan de tranziție către un sistem democratic.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Politico, pe fondul evoluțiilor rapide generate de ofensiva militară care a vizat conducerea iraniană.

Potrivit relatării, Pahlavi consideră că actualul regim religios se află într-un punct critic, după bombardamentele efectuate de forțele israeliene și americane. Reacțiile inițiale ale capitalelor europene au fost prudente, cu apeluri la reținere și preocupări legate de extinderea conflictului în regiune.

În declarațiile sale, Reza Pahlavi a afirmat că intervenția militară reprezintă „o misiune umanitară de salvare care va salva multe vieți”.

El a salutat decizia Uniunii Europene de a desemna Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) drept organizație teroristă, însă a subliniat că este nevoie de pași suplimentari.

„Decizia Europei de a interzice IRGC este binevenită, dar acum trebuie să meargă mai departe și să susțină planul nostru de tranziție pentru a reconstrui Iranul. Europa a stat prea mult timp pe margine. Acesta este momentul deciziei. Fiți alături de poporul iranian”, a declarat Pahlavi.

Acesta a mulțumit Statelor Unite și Israelului pentru „leadership-ul” lor, adăugând că „victoria finală va trebui să fie obținută de poporul iranian la fața locului”.

Totodată, el a precizat că dispune de „un plan pentru o tranziție stabilă către democrație” și că sunt făcute „pregătirile finale pentru guvernul de tranziție care să conducă țara către stabilitate și pace”.

În primele zile după declanșarea atacurilor, mai multe guverne europene au îndemnat la reținere și au ridicat semne de întrebare privind legalitatea acțiunii în dreptul internațional.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a calificat escaladarea conflictului drept „periculoasă”. Franța, Germania și Regatul Unit au transmis că regimul iranian ar trebui să revină la negocierile privind programul nuclear.

Ulterior, pozițiile au părut să se ajusteze. Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Regatul Unit va permite forțelor americane să utilizeze baze aeriene britanice pentru operațiuni.

Liderii Franței și Germaniei au indicat, la rândul lor, disponibilitatea de a sprijini acțiuni defensive pentru neutralizarea unor posibile amenințări cu rachete, în cooperare cu Statele Unite.

Într-o declarație separată, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că susține schimbarea regimului de la Teheran.

Una dintre principalele necunoscute rămâne cine ar putea prelua conducerea în eventualitatea prăbușirii actualei puteri. Opoziția iraniană este fragmentată, iar revenirea la monarhie rămâne un subiect controversat în societatea iraniană.

Reza Pahlavi s-a prezentat drept o figură capabilă să conducă o administrație de tranziție și să asigure o punte către un sistem democratic.

El a menționat că a fost în contact cu Casa Albă în ultimele săptămâni și că anterior a promis că se va retrage din viața politică după adoptarea unei noi constituții.

Chiar dacă nu toți actorii din opoziție îi susțin candidatura, Pahlavi este considerat una dintre puținele personalități cu notorietate națională.

În cursul protestelor ample desfășurate anterior în Iran, el a fost asociat cu mobilizarea unui număr semnificativ de manifestanți, înainte ca autoritățile să reprime demonstrațiile.