Războiul din Iran ar putea avea efecte în lanț. Ștefan Popescu: Nu este o veste bună pentru Ucraina

Escaladarea operațiunilor militare împotriva Iranului produce ecouri puternice nu doar în Orientul Mijlociu, ci și în Europa și în spațiul ex-sovietic. În timp ce o parte a opiniei publice aplaudă intervențiile occidentale, analistul de politică externă Ștefan Popescu atrage atenția că tabloul geopolitic este mult mai complicat.

Dincolo de reacțiile emoționale, conflictul are potențialul de a redesena resursele energetice, economice și simbolice la nivel global, cu efecte indirecte asupra războiului din Ucraina și asupra poziției Europei.

În prima parte a analizei sale, Ștefan Popescu observă că entuziasmul unor comentatori ignoră consecințele strategice pe termen mediu. Analistul de politică externă explică faptul că orice nou focar de instabilitate la nivel global generează o redistribuire a avantajelor între marile puteri. În acest context, Rusia ar putea deveni unul dintre beneficiarii indirecți ai escaladării, mai ales prin prisma rolului său pe piața energetică.

Dincolo de impactul asupra Rusiei și Ucrainei, analistul mută accentul asupra Europei. El subliniază că economiile europene sunt deja vulnerabile structural, iar un nou șoc energetic ar putea accentua problemele de competitivitate. În plus, tensiunile din regiune pot afecta direct fluxurile comerciale globale, cu implicații pentru costurile de transport și pentru lanțurile de aprovizionare.

„Pentru Europa, tabloul este și mai nefericit. Creșterea prețului petrolului lovește direct în competitivitatea economică a continentului, deja fragilizată structural. În paralel, deturnarea fluxurilor maritime pe ruta Capului Bunei Speranțe și majorarea primelor de asigurare maritimă adaugă costuri suplimentare unei economii europene care cu greu îşi permite luxul scumpirilor strategice.”

Ștefan Popescu aduce în discuție și dimensiunea simbolică a intervenției militare. Din perspectiva sa, alegerea opțiunii armate transmite un semnal strategic nu doar către Teheran, ci și către alte capitale influente. În plus, el amintește că au existat rezerve chiar în interiorul mediului militar american, ceea ce amplifică dezbaterea privind oportunitatea deciziei.

„Mai există și o dimensiune simbolică. Privilegiind opțiunea militară — și ignorând rezervele exprimate chiar în interiorul establishmentului militar american (generalul Dan Cane, şeful statului major) — administrația Trump a oferit Republicii Islamice ocazia unei demonstrații tehnologice cu impact psihologic global.

Fiecare fisură în imaginea de invulnerabilitate occidentală este atent contabilizată la Beijing şi la Moscova. Nu mai vorbesc de accelerarea convergenței între țările din Sudul Global”, a conchis analistul politic.