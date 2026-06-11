Zvonurile momentului, demontate de Călin Popescu Tăriceanu

Zvonurile privind o posibilă schimbare de patronat la una dintre cele mai iubite echipe din vestul țării au fost demontate chiar de către persoana vizată. Fostul prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu a reacționat public, pe Facebook, în urma speculațiilor care îl plasau în postura de viitor investitor la gruparea de pe Mureș.

Fostul lider politic a ținut să pună punct scenariilor care îl legau de gruparea arădeană, exprimându-și totodată aprecierea pentru trecutul formației.

Deși a negat categoric orice interes financiar sau administrativ, fostul șef al Executivului a vorbit la superlativ despre gruparea arădeană. Acesta a recunoscut importanța pe care clubul o are în istoria sportului rege din țara noastră, dar a ținut să precizeze rapid că speculațiile din presă nu au un fundament real.

„Am un respect deosebit pentru clubul de fotbal UTA Arad, una dintre marile echipe ale fotbalului românesc, un club cu istorie, tradiție și un palmares care îi asigură un loc aparte în patrimoniul sportiv al României. Tocmai de aceea am citit cu interes articolul care mă prezintă drept posibil participant la un proiect de preluare a clubului. Din păcate pentru autorii speculațiilor, trebuie să îi dezamăgesc: nu am nicio implicare și nicio intenție de a mă asocia într-un astfel de demers.”

Numele fostului premier fusese asociat în spațiul public cu cel al omului de afaceri Aviv Eissat. Tăriceanu a confirmat că există o relație de amiciție și apreciere între ei, însă a exclus din start posibilitatea ca această legătură să se transforme într-un parteneriat în fotbal.

„Îl cunosc pe Aviv Eissat și îl apreciez, însă de aici și până la a mă vedea implicat într-un proiect legat de fotbal este o distanță considerabilă. Nu am avut astfel de discuții și nici nu există vreun plan în acest sens.”

Fostul lider politic a explicat de ce nu ar face niciodată pasul către managementul sportiv. Acesta consideră că fiecare domeniu trebuie lăsat în seama profesioniștilor.

„Recunosc cu sinceritate că fotbalul este un domeniu la care mă pricep mai degrabă din postura de spectator ocazional. Mai mult, unul dintre principiile după care m-am ghidat în viață este să nu mă bag la ceea ce nu cunosc. În politică am întâlnit destui oameni convinși că se pricep la toate. Experiența mi-a arătat că rezultatele nu sunt întotdeauna fericite.”

În finalul postării sale, Călin Popescu Tăriceanu a transmis un mesaj de susținere pentru viitorul echipei, dorindu-le succes celor care vor dori cu adevărat să investească acolo. De asemenea, acesta a transmis un mesaj clar de liniștire pentru suporterii arădeni, taxând în același timp fantezia textelor apărute în presă.

„Le doresc succes tuturor celor care vor să contribuie la dezvoltarea clubului UTA și a fotbalului românesc și sper ca acest club de tradiție să își continue parcursul pe măsura istoriei sale. Cât despre mine, pot să îi liniștesc pe suporteri: nu am nici în clin, nici în mânecă cu vreo tranzacție legată de fotbal. Uneori, imaginația din spatele unor articole depășește cu mult realitatea. Dar, până la urmă, și aceasta este o formă de creativitate.”