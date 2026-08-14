O nouă medalie de aur pentru David Popovici. A câștigat cursa de 200 metri

David Popovici a câștigat o nouă medalie de aur la Campionatele Europene de înot de la Paris, în finala probei de 200 de metri liber cu timpul 1.44,15. Sportivul român e primul om din istorie care face dubla de trei ori la 100 m și 200 metri.

Românul a încheiat joi seară semifinalele probei de 200 de metri liber cu timpul de 1:44,56, cel mai bun rezultat dintre toți sportivii calificați în ultimul act.

După cursă, David Popovici a declarat că este mulțumit de evoluția sa și că își pregătește finala prin recuperare și odihnă.

„A fost foarte bine. Suntem în grafic, totul OK. Gata semifinala, mâine e bubuială! Sunt curios ce split-uri am avut, o să analizăm cursa. Urmează recuperare, masaj, stretching, mâncare și odihnă. Mâine pot dormi și eu un pic mai mult. Finala de mâine? Bubuială! Pentru toată lumea”, a spus David Popovici, joi seară, la TVR Sport.

Titlul european la 200 de metri liber îi aparține în prezent tot lui David Popovici.

Proba de 200 de metri liber este una dintre cele mai importante din palmaresul sportivului român.

David Popovici a devenit campion olimpic în 2024, campion mondial în 2022 și 2025 și campion european în 2022 și 2024.

Cel mai bun timp al său în această probă este 1:42,97, rezultat obținut la Campionatele Europene din 2022. Performanța reprezintă al treilea cel mai rapid timp din istorie.

Miercuri, sportivul român și-a apărat titlul european în proba de 100 de metri liber.

David Popovici a terminat finala în 46,56 secunde, stabilind un nou record al competiției. În semifinale, românul îmbunătățise deja precedentul record, cu timpul de 46,72 secunde.

Prin succesul de la Paris, Popovici a ajuns la trei titluri europene consecutive la 100 de metri liber, performanță pe care o mai realizase doar rusul Aleksandr Popov.

România participă la competiția de la Paris cu 11 înotători: David Popovici la 100 și 200 m liber, Eric Andrieș la 100, 200 și 400 m liber, Robert Badea la 200 m fluture, 200 și 400 m mixt și Darius Coman la 100 și 200 m bras și 200 m mixt.

Din lot mai fac parte Alexandru Constantinescu la 50, 100 și 200 m spate, Patrick Sebastian Dinu la 50 și 100 m liber, Tudor Andrei Iordache la 50, 100 și 200 m spate, Vlad Mihalache la 50 și 100 m fluture, Denis Popescu la 50 și 100 m spate și 50 și 100 m fluture, Andrei Proca la 800 și 1.500 m liber și Matei-Cristian State la 200 m bras și 200 și 400 m mixt.

Echipa tehnică îi include pe antrenorii Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru și Gabriel Cojocaru, precum și pe kinetoterapeuții Valentin Grigoraș și Dragoș Luscan. Delegația este condusă de președinta FRNPM, Camelia Potec.