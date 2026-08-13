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David Popovici, calificare în finala probei de 200 m liber la Europenele de la Paris. Update

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David Popovici, calificare în finala probei de 200 m liber la Europenele de la Paris. UpdateDavid Popovici. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Update: 19.45: David Popovici merge fără emoții în finala de 200 de metri liber a Campionatelor Europene de Natație găzduite de Paris. În această seară, sportivul tricolor a terminat primul în prima semifinală cu timpul de 1:44.56.

Finala este programată să se dispute, vineri, de la ora 19.36 (în direct la TVR 1 și TVR Sport).

Înotătorul român David Popovici s-a calificat, joi, în semifinalele probei de 200 m liber de la Campionatul European de Nataţie desfăşurat la Paris.

Popovici, în semifinala de 200 m liber

Înotătorul român a concurat în seria a noua şi s-a impus fără probleme, oprind cronometrul la 1:46.06. Rezultatul l-a plasat pe locul al patrulea în clasamentul general al seriilor, astfel că Popovici va continua competiţia în semifinalele probei.

Un alt reprezentant al României, Eric-Ştefan Andrieş, a luat startul în seria a patra. Acesta a încheiat cursa pe poziţia a treia, cu timpul de 1:49.27, rezultat care nu i-a permis să acceadă în semifinale.

În clasamentul cumulat al seriilor, timpul lui Andrieş a fost al 49-lea.

Semifinalele, joi seara

Semifinalele probei de 200 m liber sunt programate joi seară, de la ora 19:41, când Popovici va încerca să obţină calificarea în finală.

Pentru David Popovici, competiţia de la Paris vine după un debut excelent. Miercuri seară, sportivul român a cucerit medalia de aur în proba de 100 m liber, adăugând un nou titlu în palmaresul său.

Popovici revine astfel în bazin pentru o nouă probă în care este unul dintre principalii favoriţi la medalii. Rezultatul obţinut în serii îi oferă poziţia a patra înaintea semifinalelor, iar cursa de joi seară va stabili dacă românul va merge mai departe în lupta pentru un nou titlu european.

David Popovici

David Popovici. Sursă foto: captură video

Ce a spus David Popovici după medalia câștigată la 100 m liber

După finală, David Popovici a vorbit despre timpul obținut și despre apropierea de recordul mondial.

„A fost rapid, foarte rapid, mai rapid decât m-aş fi aşteptat. Am fost foarte aproape de recordul mondial”, a declarat Popovici după cursă, referindu-se la recordul deţinut în continuare de chinezul Pan Zhanle, care a înregistrat timpul 46''40 la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Diferența dintre timpul lui Popovici și recordul mondial a fost de doar 16 sutimi.

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