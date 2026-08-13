Un adolescent de 17 ani din Acton, Massachusetts, a fost acuzat de uciderea mamei sale și a fratelui său de 14 ani, după ce cei doi au fost găsiți morți în locuința familiei marți seară, 11 august, potrivit People.

Procurorii susțin că tânărul, Arjun Aravind, făcuse anterior căutări pe internet și folosise ChatGPT pentru a explora idei și scenarii despre uciderea membrilor familiei.

Potrivit procurorului districtual din Middlesex, Marian Ryan, și șefului Poliției din Acton, Douglas Sturniolo, Aravind este acuzat de două capete de acuzare pentru crimă și două pentru agresiune și lovire asupra unui membru al familiei.

Victimele sunt Sudha Venkatesan, în vârstă de 45 de ani, și fiul ei, Siddharth Aravind, de 14 ani. Cazul a fost prezentat public miercuri, 12 august.

Poliția din Acton a fost chemată la locuința familiei cu puțin înainte de ora 18:40, după ce tatăl adolescentului a cerut ajutorul autorităților. Bărbatul nu reușise să ia legătura cu soția sa și nu mai vorbise cu ea de aproximativ ora 7:00 dimineața, când plecase la serviciu.

Și Siddharth fusese văzut ultima dată în jurul prânzului, când a plecat de la un centru local de recreere, potrivit procurorului Marian Ryan. În același timp, un meditator care avea programată o ședință la domiciliul familiei se afla în fața casei și încercase, fără succes, să ia legătura cu persoanele din interior.

Când polițiștii au intrat în locuință, l-au găsit pe Siddharth mort la primul etaj. Trupul mamei sale a fost descoperit în subsol.

Anchetatorii susțin că Arjun Aravind a părăsit locuința după atac și a plecat cu mașina mamei sale, un Honda Accord verde din 2014.

Poliția a emis o alertă pentru găsirea adolescentului. Acesta a fost localizat miercuri dimineață, pe Andrew Avenue, în timp ce polițiștii interveniseră la un apel fără legătură cu cazul, referitor la o alarmă.

Pe lângă acuzațiile de crimă și agresiune, Aravind este acuzat de folosirea unui vehicul fără autorizație și furt de autovehicul.

Unul dintre elementele prezentate de anchetatori se referă la activitatea online atribuită adolescentului înainte de crime.

Marian Ryan a declarat că Arjun Aravind manifesta „comportamente îngrijorătoare”, inclusiv utilizarea internetului și a ChatGPT pentru căutări referitoare la „idei teoretice sau fantezii despre uciderea familiei”.

În cadrul conferinței de presă, procurorul a explicat că adolescentul ar fi folosit ChatGPT pentru a crea fantezii, povești și personaje, unele dintre acestea părând să aibă legătură cu amenințări la adresa familiei.

„Este acuzat că și-a atacat mortal mama și fratele în locuința lor ieri, înainte de a fugi de la locul faptei”, a transmis Ryan în comunicatul citat de presa americană.

Autoritățile nu au afirmat că utilizarea ChatGPT ar fi reprezentat, în sine, cauza comportamentului violent. Informațiile despre activitatea online fac parte din ancheta privind circumstanțele în care s-au produs crimele.

Biroul medicului legist urmează să stabilească oficial cauzele deceselor. Anchetatorii au precizat însă că ambele victime prezentau traumatisme și încearcă să determine ce tip de armă ar fi putut fi folosit.

Până la stabilirea rezultatelor medico-legale, autoritățile nu au oferit public detalii suplimentare despre natura rănilor.

Adolescentul urmează să fie prezentat în fața instanței Arjun Aravind urma să fie audiat joi, 13 august, la Concord District Court în legătură cu acuzațiile de crimă și agresiune.

Pentru acuzațiile referitoare la autovehicul, procedura urma să aibă loc separat la Lowell Juvenile Court. Potrivit procurorilor, instanța pentru minori nu are competență asupra acuzației de crimă în acest caz.

Până la momentul publicării, nu era clar dacă adolescentul avea un avocat care să vorbească public în numele său.

Cazul a provocat reacții în comunitatea din Acton și în sistemul local de învățământ.

„Este o tragedie de nedescris. Este o zi incredibil de întunecată. Evident, este o tragedie de neconceput pentru tatăl din acest caz”, a declarat Marian Ryan. Procurorul a adăugat că este o zi extrem de dificilă pentru comunitate și pentru sistemul de învățământ local.

Ancheta continuă, iar autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele celor două decese și succesiunea evenimentelor din locuința familiei.