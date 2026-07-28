Un adolescent de 17 ani este cercetat pentru omor calificat și tentativă la tâlhărie calificată, după ce ar fi intrat luni dimineață în locuința unei femei de 90 de ani din localitatea Gârceni, județul Vaslui, pentru a fura bani. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, tânărul ar fi imobilizat victima pe pat și ar fi lovit-o în repetate rânduri cu pumnii în zona capului, provocându-i leziuni care au dus la deces.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui au anunțat marți că ancheta a început după ce femeia a fost găsită moartă în propria locuință. Victima avea mai multe leziuni la nivelul feței. Principalul suspect a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventivă.

Din datele strânse de anchetatori rezultă că fapta s-ar fi produs în dimineața zilei de 27 iulie 2026, în jurul orei 6:30. Procurorii susțin că adolescentul ar fi intrat fără drept mai întâi în curtea femeii, apoi în locuința acesteia, cu intenția de a găsi și de a lua bani.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în ziua de 27.07.2026, în jurul orelor 6:30, inculpatul a pătruns fără drept în curtea şi apoi în casa victimei, situate în sat Gârceni, cu scopul de a sustrage bani. Acesta a surprins victima şi a imobilizat-o pe patul din încăpere, aplicându-i apoi multiple lovituri cu pumnii, în zona capului, pentru a o împiedica să ţipe şi să alarmeze vecinii”, au afirmat procurorii.

Anchetatorii au stabilit că femeia a fost surprinsă în interiorul casei și imobilizată pe pat. Loviturile ar fi fost aplicate pentru ca aceasta să nu poată striga după ajutor și să nu-i alerteze pe vecini.

Potrivit procurorilor, loviturile primite de femeie au fost deosebit de puternice și i-au provocat răni grave în zona capului și a feței. Aceștia au anunțat că loviturile ”au cauzat un traumatism cranio-facial, cu insuficienţă cardio-respiratorie, ce a dus la decesul victimei în scurt timp”.

Victima a fost găsită fără viață în locuința sa, iar procurorii au deschis o anchetă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc agresiunea.

Adolescentul este cercetat pentru tentativă la tâlhărie calificată și omor calificat.

Procurorii au anunțat că tânărul de 17 ani nu se află la primul conflict cu legea penală.

Anterior, instanța îi aplicase o măsură educativă care nu presupunea privarea de libertate, după comiterea unei alte infracțiuni caracterizate prin violență ridicată.

„Acesta are în prezent vârsta de 17 ani şi nu este la primul conflict cu legea penală. Instanţa i-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate, pentru săvârşirea unei alte infracţiuni de mare violenţă”, au transmis procurorii.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. El va fi dus în fața judecătorilor de la Tribunalul Vaslui, iar procurorii vor solicita arestarea sa preventivă.