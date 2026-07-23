Un incident de violență extremă, petrecut la Penitenciarul Giurgiu, amenință să declanșeze o criză de proporții în sistemul de detenție din România.

Deținutul, lovit de gardieni, aflat în regim de maximă siguranță, se zbate între viață și moarte. Este internat la secția de terapie intensivă, după ce ar fi fost lovit de angajați ai închisorii. Cazul scoate la iveală vulnerabilitățile sistemului în gestionarea deținuților cu probleme psihice și a pus în stare de alertă mai multe penitenciare din țară, scrie Gândul.

Potrivit surselor din cadrul anchetei, bărbatul executa o pedeapsă relativ mică, de 1 an și 11 luni de închisoare, pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Cu toate acestea, el fusese încadrat la regimul de maximă siguranță, un regim rezervat de obicei deținuților cu pedepse mari sau periculoși, din cauza gradului său ridicat de risc.

Informațiile obținute arată că deținutul suferea de afecțiuni psihice severe, care se manifestau printr-un comportament extrem de agresiv. Dosarul său instituțional este plin de rapoarte de incidente.

Mai mult, pe rolul instanțelor există și alte dosare penale care îl vizează, printre care un dosar pentru trafic de droguri. Dosar încă pe rol. Un dosar pentru ultraj, rezultat cel mai probabil în urma altercațiilor cu autoritățile.

Starea de tensiune din jurul acestui deținut a escaladat treptat. Înainte de transferul și incidentul de la Penitenciarul Giurgiu, acesta ar fi provocat mai multe episoade violente la Penitenciarul Rahova, unde a agresat fizic o șefă de tură, un supraveghetor, dar și alți agenți din secție.

Punctul culminant s-a înregistrat pe data de 15 iulie. În timpul programului de plimbare, deținutul s-a autoaccidentat grav, lovindu-se intenționat cu capul de structurile din beton din curtea închisorii. A fost solicitată o ambulanță pentru a-l transporta de urgență la spital. În timpul deplasării, aflat într-o stare de agitație extremă, bărbatul ar fi aruncat cu urină asupra echipajului medical și asupra șefului escortei.

Aici intervine detaliul care a declanșat o amplă anchetă internă. Anchetatorii, citați de Gândul, suspectează că, în urma acestui episod, agentul B.Ș.C. ar fi urcat în ambulanță și, într-un act de răzbunare, i-ar fi aplicat deținutului mai multe lovituri cu bastonul de cauciuc. Loviturile ar fi continuat chiar și după ce bărbatul și-a pierdut starea de conștiență, fapt care a dus la internarea sa în comă la ATI.

Gravitatea situației și zvonurile privind posibila deces a bărbatului au generat o undă de șoc în rândul populației carcerale. Surse din sistemul penitenciar confirmă că tensiunile sunt la cote maxime, în special la penitenciarele Rahova și Jilava.

Pentru a preveni o potențială revoltă generalizată a deținuților, conducerea sistemului a impus măsuri de securitate excepționale. Concediile de odihnă au fost suspendate sau sunt în curs de anulare pentru personalul operativ. Angajații au fost notificați să rămână disponibili la telefon pentru a se prezenta de urgență la unitate.

Trupele de intervenție specială (SASS) au fost plasate în stare de alertă maximă.

Acest caz aduce din nou în discuție, la nivel public, procedurile standard ale Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) privind utilizarea forței.

Conform legislației în vigoare, forța fizică și mijloacele de imobilizare (inclusiv tonfa) pot fi folosite exclusiv proporțional cu amenințarea și doar pentru a opri o agresiune sau o acțiune violentă, niciodată în scop punitiv sau de răzbunare asupra unui individ imobilizat sau inconștient.

Totodată, cazul subliniază lipsa acută de secții psihiatrice specializate, bine dotate, în cadrul spitalelor penitenciare din România, unde pacienții cu episoade psihotice agresive să poată fi tratați corespunzător, protejând astfel atât siguranța personalului, cât și pe cea a deținuților.