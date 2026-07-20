Justitie

Mihaela Lupu, amintiri dureroase din spatele gratiilor. Avocata a suferit un infarct, dar a refuzat internarea

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Mihaela Lupu, amintiri dureroase din spatele gratiilor. Avocata a suferit un infarct, dar a refuzat internareaAvocata Mihaela Lupu. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

La câteva săptămâni după ce Curtea de Apel București (CAB)  a dispus achitarea sa și a avocatului Sorin Calaigii, stabilind că faptele pentru care au fost condamnați „nu există”, avocata Mihaela Lupu își amintește unul dintre cele mai dramatice episoade din perioada petrecută în arest preventiv.

La un pas de moarte în arest. Mihaela Lupu, mărturie despre infarctul suferit în închisoare

Aceasta povestește că, pe 20 decembrie 2016, după doar trei săptămâni de detenție, a suferit un infarct și ulterior un stop cardiac în ambulanța care o transporta spre Spitalul Universitar.

Avocata afirmă că, în primele săptămâni petrecute în arest, starea sa fizică și psihică s-a deteriorat rapid.

„Era 20 decembrie 2016. Eram arestată de trei săptămâni. În tot acest timp nu făcusem altceva decât să plâng. Nu puteam mânca aproape nimic. Reușeam să înghit cel mult un covrig de Buzău pe zi. Stresul, spaima și neputința îmi distrugeau organismul”, a mărturisit aceasta.

Avocata spune că, pe fondul stresului, a dezvoltat o formă severă de zona zoster și că tratamentele pe care le urma nu dădeau rezultate.

„Pe fond nervos am făcut o formă foarte severă de zona zoster. Rănile erau atât de adânci încât aveam o adevărată gaură în zona claviculei. Fiind polialergică, nu puteam urma aproape niciun tratament”, a continuat Mihaela Lupu.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Starea avocatei s-a agravat în timpul unei întâlniri cu avocatul ei

Mihaela Lupu povestește că în dimineața de 20 decembrie s-a întâlnit cu avocatul și prietenul său, Marian Păcleșean, venit să o încurajeze. În timpul discuției a început însă să se simtă rău.

După ce a coborât în zona de detenție, i-a spus polițistei de serviciu că suspectează o reacție alergică.

„Nu mă simt bine… Cred că am făcut o alergie”, a afirmat ea.

Ajunsă la cabinetul medical, spune că asistenta medicală a realizat imediat gravitatea situației.

„— Este grav”, a rostit aceasta.

Mihaela Lupu afirmă că polițista a cerut imediat intervenția unei ambulanțe și nu a permis accesul altor persoane în cabinet pentru ca personalul medical să îi poată acorda primul ajutor.

Ea își amintește și replica adresată de aceasta șefului arestului, care venise să verifice situația.

„— Nu vezi, mă, că moare femeia? Ce vrei, să o las să moară?”

Mihaela Lupu afirmă că a făcut stop cardiac în drum spre spital

Transportată cu ambulanța către Spitalul Universitar, avocata spune că era conștientă și că se gândea permanent la familie.

„Eram convinsă că viața mea se terminase. Mă gândeam că nu-mi voi mai vedea niciodată copilul, că mama mea va trebui să-și îngroape fiica, că sora mea va rămâne fără soră, iar fratele meu, care încărunțise în ziua arestării mele, își va pierde sora cea mică”, adaugă aceasta.

În momentele critice, avocata mărturisește că se gândea la fiul ei.

„Pe drumul spre spital, pe Cheiul Dâmboviței, am făcut un stop cardiac. Mă uitam pe geamul ambulanței la luminițele de Crăciun și mă gândeam doar că băiețelul meu va rămâne fără mamă chiar înainte de Crăciun”, a mărturisit ea.

Potrivit mărturiei sale, asistenta medicală a alertat imediat medicul.

„— Doctore, veniți repede! O pierdem!”

Mihaela Lupu spune că medicul i-a administrat din nou adrenalină și a încercat să o încurajeze.

„— Mămico, luptă! Trebuie să te întorci acasă la copilul tău și la soțul tău. Nu te da bătută!”, era încurajată în momentele respective.

Avocata afirmă că acele cuvinte au reprezentat momentul în care a decis că trebuie să lupte pentru viața sa.

Medicii i-au recomandat internarea, însă avocata spune că a refuzat

După ce a ajuns la Spitalul Universitar, Mihaela Lupu relatează că a fost tratată în Unitatea de Primiri Urgențe, iar ulterior medicii au decis internarea sa la Terapie Intensivă.

Ea susține însă că a refuzat internarea deoarece știa că mama sa urma să vină în vizită la arest și nu dorea să rămână internată ca deținută.

Potrivit relatării sale, medicul a avertizat-o asupra riscurilor.

„— Veți muri dacă nu rămâneți sub supraveghere și tratament. Cum să plecați?”, i-ar fi spus medicul.

Mihaela Lupu afirmă că a semnat externarea pe propria răspundere și s-a întors în arest.

Revenită în arest, avocata spune că a fost sprijinită de o colegă de cameră, Denisa.

„— Avocato, stai liniștită. De acum am eu grijă de tine. Te dau în fiecare zi cu aghiasmă și nu te mai ia inima”, a mai spus ea.

Curtea de Apel București a dispus achitarea celor doi avocați

Mărturia Mihaelei Lupu a fost publicată după hotărârea pronunțată de Curtea de Apel București la 3 iunie 2026, prin care au fost admise cererile de revizuire formulate de Mihaela Lupu și Sorin Calaigii.

Instanța a anulat condamnările definitive pronunțate în 2015 și 2016 și a dispus achitarea celor doi avocați pentru acuzațiile de trafic de influență, iar în cazul Mihaelei Lupu și pentru acuzația de șantaj, stabilind că „fapta nu există”.

Cei doi executaseră aproape trei ani de închisoare înainte ca hotărârile definitive să fie desființate. După pronunțarea soluției, instanța a dispus și înlăturarea măsurilor de confiscare și a sechestrelor instituite în dosar, precum și suportarea cheltuielilor judiciare de către stat.

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