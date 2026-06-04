Avocații Mihaela Lupu și Sorin Calaigii, achitați pentru că faptele nu există

Doi avocați au fost achitați pentru că faptele nu există. Curtea de Apel București a admis, pe 3 iunie 2026, cererile de revizuire formulate de avocații Mihaela Lupu și Sorin Calaigii, a anulat condamnările definitive pronunțate în urmă cu un deceniu și a dispus achitarea acestora pentru acuzațiile de trafic de influență și șantaj. Instanța a stabilit că faptele reținute în sarcina celor doi nu există, după ce aceștia au executat aproape trei ani de închisoare.

La aproape 12 ani de la deschiderea anchetei și la zece ani de la condamnarea definitivă, avocații Mihaela Lupu și Sorin Calaigii au obținut anularea hotărârilor prin care au fost trimiși la închisoare. Judecătoarea Florentina Rizescu de la Curtea de Apel București a admis miercuri, 3 iunie 2026, cererile de revizuire formulate de cei doi și a dispus rejudecarea cauzei.

În urma acestei proceduri, instanța a anulat sentința penală nr. 229/F din 23 decembrie 2015 a Curții de Apel București și decizia nr. 472/A din 28 noiembrie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Mihaela Lupu fusese trimisă în judecată pentru trafic de influență și șantaj, iar Sorin Calaigii pentru trafic de influență, într-un dosar instrumentat de procurorul Andrei Bodean, care activa la acel moment la DNA Constanța.

În decembrie 2015, judecătoarea Carmen Veronica Găină de la Curtea de Apel București a dispus condamnarea celor doi avocați la câte cinci ani de închisoare cu executare. Mihaela Lupu a susținut ulterior că procesul a fost urmărit din sala de judecată de un ofițer SRI.

„M-am dus si i-am spus judecatoarei: 'Doamna, este un ofiter in sala, vi se pare normal?' Si domnul, foarte curajos, s-a ridicat si a zis ca este ofiter SRI, si a venit sa urmareasca acest dosar. Sa-l supravegheze in camp tactic”, a afirmati aceasta.

Dosarul a ajuns ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție. În 2016, completul format din judecătorii Rodica Aida Popa și Săndel Macavei a menținut soluția de condamnare, însă a redus pedepsele de la cinci la patru ani de închisoare. Judecătorul Aurel Ilie a formulat opinie separată, apreciind că soluția corectă era achitarea. Cei doi avocați au executat aproape trei ani din pedeapsa de patru ani.

În hotărârea pronunțată la 3 iunie 2026, Curtea de Apel București a dispus achitarea lui Sorin Calaigii pentru cele două acuzații de trafic de influență și achitarea Mihaelei Lupu pentru acuzațiile de trafic de influență și șantaj.

Soluția a fost pronunțată în baza articolului 16 alineatul 1 litera a din Codul de procedură penală, respectiv situația în care „fapta nu există”.Pe lângă achitare, instanța a eliminat toate măsurile dispuse prin condamnările anterioare. Astfel, au fost anulate confiscările dispuse în sarcina lui Sorin Calaigii, inclusiv confiscarea specială a sumei de 3.000 de lei și confiscarea extinsă a unor sume de 47.229 de lei și 29.500 de euro. De asemenea, au fost ridicate sechestrele instituite asupra unor bunuri, inclusiv autoturisme și imobile aflate în proprietatea sau coproprietatea acestuia, iar bunurile urmează să fie restituite.

În cazul Mihaelei Lupu, instanța a eliminat măsura confiscării speciale a sumei de 20.000 de euro și a dispus ridicarea sechestrului aplicat asupra cotei deținute într-un imobil din București.

Totodată, Curtea de Apel București a înlăturat obligațiile privind plata cheltuielilor judiciare stabilite prin hotărârile anterioare și a dispus ca acestea să rămână în sarcina statului.

După pronunțarea hotărârii, Mihaela Lupu a transmis un mesaj public în care solicită demisia procurorului Andrei Bodean, în prezent șef al Parchetului Tribunalului Militar București, precum și a altor persoane care au avut un rol în dosar și activează încă în sistem.

„Astăzi, după 12 ani de luptă, umilințe, suferință și stigmatizare, formulez public o cerere de demisie adresată procurorului Andrei Bodean și tuturor celor care au contribuit la tragedia judiciară pe care am trăit-o”, a declarat avocata.

Mihaela Lupu a relatat că a fost anchetată și trimisă în judecată în stare de arest preventiv în 2014 și a susținut că destinul său era deja stabilit în momentul în care dosarul a fost trimis în instanță. În declarația sa, aceasta a vorbit și despre relația profesională anterioară cu judecătoarea Carmen Veronica Găină, care avea să îi judece ulterior cauza.

Avocata a afirmat că nu a avut sentimentul că dosarul său este analizat fără prejudecăți și a susținut că această percepție a rămas neschimbată de-a lungul anilor.

Mihaela Lupu a descris efectele condamnării asupra familiei sale și a afirmat că achitarea nu poate compensa anii pierduți.

„La data de 24 decembrie 2015 am fost condamnată la 5 ani de închisoare. În acea zi nu a fost condamnat doar un om. A fost condamnată o familie întreagă. Au fost condamnați părinții mei, copiii mei, prietenii mei și toți cei care au ales să creadă în mine.”

Avocata a susținut că a fost nevoită să trăiască ani întregi cu stigmatul unei condamnări și că nimeni nu îi poate restitui perioada pierdută.

„Astăzi, după 12 ani, acea condamnare a fost desființată, iar instanța a dispus achitarea mea pentru că fapta nu există.”

În finalul declarației sale, Mihaela Lupu a transmis: „Nu cer răzbunare. Cer asumare. Nu cer privilegii. Cer responsabilitate. Nu cer compasiune. Cer respect pentru adevăr. Pentru că într-un stat de drept, atunci când un om este privat de libertate, condamnat și obligat să își sacrifice 12 ani din viață, iar în final este achitat pentru că fapta nu există, cineva trebuie să își asume această tragedie. Eu am supraviețuit. Dar nimeni nu va putea vreodată să îmi înapoieze cei 12 ani pe care i-am pierdut. Adevărul a învins. Din păcate, mult prea târziu”.

Casa de avocatură Cazacu & Asociații, fondată de avocatul Ion Cazacu și implicată în apărarea Mihaelei Lupu, a reacționat după pronunțarea hotărârii În mesajul publicat pe Facebook, reprezentanții societății de avocatură au descris cazul drept un „supliciu judiciar” și au evidențiat faptul că avocata a continuat să își susțină nevinovăția.

„La 3 iunie 2014, colega noastră a fost reținută de DNA Constanța, supusă unui adevărat supliciu judiciar care s-a finalizat cu încarcerarea sa. A executat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, dar, niciun moment nu a renunțat la lupta pentru aflarea adevărului.”

Potrivit aceleiași postări, firma de avocatură a asistat-o permanent pe Mihaela Lupu pe parcursul procesului.

„Azi, 3 iunie 2026, după 12 ani, Curtea de Apel București a pronunțat, în revizuire, o hotărâre de achitare pentru că faptele de care a fost acuzată nu există.”

Într-un interviu acordat în urmă cu doi ani, Mihaela Lupu a vorbit despre experiența din penitenciar și despre efectele pe care detenția le-a avut asupra sa și asupra familiei sale.

„A fost destul de dur. Am intrat cu 64 de kg, iar pe 20 decembrie am făcut un stop cardio-respirator. Aveam 43 de kg. A fost o perioadă în care am numarat șobolanii. Una s-a spânzurat de patul meu și am dat-o jos eu.”

Avocata a descris și episoadele de control și percheziție din penitenciar.

„Ma așezam, după care spunea: 'Afară, percheziție!' În chiloti, în sutien, în cizme, era 18 ianuarie, zăpadă până la genunchi. După aia, iar; și tot așa.”

Totodată, aceasta a vorbit despre impactul detenției asupra copilului său.

„Cel mai dur a fost că opt luni nu am avut voie să îmi văd copilul. Copilul meu a trăit cu o traumă tot timpul după ce am venit: 'Mami, te mai ia nenea ăla rău de lânga mine?' Nu a putut sa realizeze niște lucruri. Știe că un nene rău a luat-o pe mami de lânga el”, a declarat Mihaela Lupu.