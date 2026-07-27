Un pacient francez în vârstă de 60 de ani, care afirmă că dorește să trăiască, riscă să rămână fără tratamentul care îl menține în viață, după ce medicii au decis întreruperea ventilației artificiale, în baza legislației franceze privind sfârșitul vieții, potrivit European Conservative.

Cazul a atras atenția în plină dezbatere privind proiectul de lege referitor la eutanasie și sinuciderea asistată din Franța.

Bărbatul, identificat doar prin prenumele Alain, este internat într-un spital din Reims și suferă de scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă gravă.

Deși este dependent de aparate pentru a respira, el este conștient și comunică folosind mișcarea ochilor. Potrivit avocatului său, pacientul și-a exprimat în mod repetat dorința de a continua să trăiască.

Potrivit informațiilor publicate de European Conservative, echipa medicală consideră că menținerea ventilației reprezintă o formă de „încăpățânare terapeutică” și invocă prevederile legii Claeys-Leonetti, care permite întreruperea tratamentelor considerate disproporționate sau inutile în anumite situații.

Avocatul pacientului susține însă că situația este paradoxală, deoarece persoana aflată în cauză nu solicită oprirea tratamentului, ci dimpotrivă, cere continuarea acestuia.

În opinia apărării, întreruperea ventilației împotriva voinței pacientului ridică probleme juridice și etice importante.

Dosarul este analizat în contextul în care Franța discută un proiect legislativ care ar introduce posibilitatea accesului la moarte asistată pentru anumite categorii de pacienți.

Dezbaterea a împărțit societatea franceză, iar organizații medicale, reprezentanți ai cultelor și asociații ale pacienților și-au exprimat poziții diferite asupra viitorului cadrului legal.

În prezent, eutanasia și sinuciderea asistată nu sunt legalizate în Franța. Legea Claeys-Leonetti permite însă limitarea sau oprirea unor tratamente în anumite condiții, precum și sedarea profundă și continuă până la deces pentru unii pacienți aflați în fază terminală.

Potrivit avocatului lui Alain, autoritățile judiciare au fost sesizate pentru a împiedica întreruperea tratamentului până la soluționarea litigiului.

Acesta susține că pacientul este capabil să își exprime voința și că aceasta ar trebui să prevaleze în decizia privind continuarea îngrijirii medicale.

Medicii implicați în caz nu au făcut publice detalii suplimentare privind dosarul individual, invocând obligațiile privind confidențialitatea actului medical.

Evoluția cazului este urmărită atent deoarece ar putea influența dezbaterea privind limitele deciziilor medicale la sfârșitul vieții și rolul voinței pacientului în astfel de situații.

Decizia instanțelor este așteptată într-un moment în care autoritățile franceze analizează modificări importante ale legislației în domeniu.