Christina Applegate - Kelly din „Familia Bundy” - vorbește despre boala care o ține la pat

Actrița care a interpretat-o pe Kelly în popularul serial de comedie „Familia Bundy” a făcut publice detalii despre starea ei de sănătate, dezvăluind că o afecțiune medicală o obligă să petreacă mult timp în pat. Vedeta a vorbit despre dificultățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi din cauza bolii, precum și despre modul în care aceasta îi afectează rutina și independența, informează Fox News.

Christina Applegate a vorbi despre cum scleroza multiplă i-a schimbat viața de zi cu zi și relația cu fiica sa, Sadie, în vârstă de 15 ani. În memoriile sale viitoare, „You With the Sad Eyes”, actrița de 54 de ani descrie cum boala a izolat-o în dormitor și i-a limitat drastic capacitatea de a fi părinte activ.

„Îmi place să o duc la școală și la activități; este timpul nostru special, doar noi două”, a spus Applegate. „Dar după aceea, trebuie să mă întorc acasă și să mă odihnesc în pat.” Limitările impuse de boală au făcut ca actrița să devină mai împăcată cu sine. „Viața mea nu se termină cu o fundă. Uneori, viețile oamenilor sunt greu de gestionat. Așa că aleg să fiu cât se poate de autentică”.

Pe parcursul unei apariții la Jimmy Kimmel Live, Applegate a explicat decizia de a-i permite fiicei sale să citească jurnalele vechi: „Am vrut să înțeleagă că mama ei știe că doare. E un fel de a-i arăta că o înțeleg și că nu este singură în suferința ei”.

În episodul podcastului său „MeSsy”, alături de co-prezentatoarea Jamie-Lynn Sigler, actrița a detaliat efectele bolii asupra fiicei sale:

„Sadie m-a cunoscut doar ca fiind sănătoasă, activă și plină de energie. Când boala s-a manifestat în 2021, a fost un șoc pentru ea. Acum, o văd cum mă privește când nu mă pot mișca sau nu pot să-i spun noapte bună din cauza limitărilor fizice. Aceasta experiență a fost devastatoare pentru ea.”

Applegate subliniază că, în ciuda provocărilor, cartea cu memorii urmărește să transmită empatie și conectare: „Am trecut prin multe, inclusiv lucruri foarte dificile. Dar sper ca, prin această carte, să ne apropiem unii de alții și să ne sprijinim reciproc”.

Applegate a mărturisit că trecerea timpului adâncește dificultățile prin care trec ea și fiica sa. „Nu știa nimic despre asta. A fost ca și cum și-ar fi pierdut mama din cauza acestei nenorociri. Pe măsură ce îmbătrânesc, durerea pare să se intensifice”, a explicat ea.

„În plus, eu am fost diagnosticată în 2021, chiar după ce trecusem prin perioada COVID, fără școală și cu tot ce a implicat izolarea. Acum mama nu mai poate face lucrurile pe care le făcea înainte și observ asta în ochii ei”.

Applegate a subliniat, totuși, momentele de sprijin neprețuit. „Ceea ce e cu adevărat frumos e că atunci când ieșim în oraș, ea știe cât de greu îmi este, pentru că anxietatea mea crește atunci când ies. Mereu mă ține de braț.”

De asemenea, ea a povestit despre modul în care continuă să o susțină în viața de zi cu zi: „Întotdeauna încearcă să mă ajute să trec peste momentele dificile și să mă sprijine, chiar și cu bastonul. Acasă, îmi spune: Poți te rog să cobori și să-mi faci mâncare? Pentru că tu ești singura care o poate face”.