International

Maia Sandu: „Ne-am făcut temele”. Mesaj după decizia UE privind aderarea Republicii Moldova

Comentează știrea
Maia Sandu: „Ne-am făcut temele”. Mesaj după decizia UE privind aderarea Republicii MoldovaMaia Sandu. Sursa foto: Capture video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat vineri că a discutat la telefon cu Antonio Costa despre avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și despre pregătirile pentru Summitul UE–Republica Moldova programat pe 22 iunie.

Discuția a avut loc după ce toate statele membre ale Uniunii Europene și-au exprimat acordul pentru deschiderea primului grup de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, un nou pas în procesul de integrare europeană al celor două țări candidate.

Maia Sandu: „Republica Moldova este pregătită să deschidă toate grupurile de negocieri”

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a salutat decizia privind deschiderea primului grup de capitole de negociere și a transmis că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să continue procesul de aderare.

„O discuție fructuoasă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Salut decizia de a deschide luni primul grup de negocieri de aderare. Moldova este pregătită să le deschidă pe toate - ne-am făcut temele și vom continua să punem în aplicare reformele. Aștept cu interes summitul UE-Moldova din 22 iunie”, a transmis Maia Sandu.

Noua lege a salarizării în Sănătate. Medicii primari ajung la 16.400 lei salariu de bază
Noua lege a salarizării în Sănătate. Medicii primari ajung la 16.400 lei salariu de bază
Scînteia lui Dej despre asasinarea lui Kennedy: trezeşte suspiciune că forţe politice sumbre au fost implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului.
Scînteia lui Dej despre asasinarea lui Kennedy: trezeşte suspiciune că forţe politice sumbre au fost implicate în asasinarea preşedintelui şi apoi în uciderea asasinului.

Președinta Republicii Moldova a reiterat că procesul de aderare este bazat pe merit și că reformele necesare pentru integrarea europeană vor continua.

 

Summitul UE–Republ

ica Moldova din 22 iunie, pe agenda discuțiilor

Potrivit informațiilor oficiale, Maia Sandu și Antonio Costa au trecut în revistă și prioritățile Summitului UE–Republica Moldova din 22 iunie.

Acest format de dialog a fost convenit de ambele părți și reflectă angajamentul comun pentru aprofundarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și pentru continuarea procesului de integrare europeană.

Antonio Costa, Maia Sandu, Ursula von der Leyen

Antonio Costa, Maia Sandu, Ursula von der Leyen

Antonio Costa: Toate statele UE au aprobat deschiderea primului cluster de negocieri

Tot vineri, Antonio Costa a anunțat că toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Consiliului European a precizat că acest prim cluster este dedicat valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

„Acest cluster acoperă valorile și principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice”, a transmis Antonio Costa.

Primul cluster de negocieri va fi deschis luni

Într-o declarație comună, Antonio Costa și Ursula von der Leyen au anunțat că luni, în cadrul primei conferințe interguvernamentale, va fi deschis oficial clusterul privind elementele fundamentale.

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte. Luni, la prima conferință interguvernamentală, vom deschide clusterul privind elementele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare”, au transmis cei doi lideri europeni.

Potrivit acestora, decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor implementate de Republica Moldova și Ucraina, în ciuda provocărilor cu care se confruntă cele două state.

Cum a ajuns Republica Moldova în etapa negocierilor de aderare la UE

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Ulterior, la 21 iunie 2024, Consiliul UE a aprobat cadrul de negociere, iar patru zile mai târziu au fost organizate primele conferințe interguvernamentale care au marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare.

Negocierile sunt structurate în șase clustere tematice care acoperă întregul acquis comunitar și toate domeniile de politică europeană. Liderii europeni au solicitat în repetate rânduri, începând din iunie 2024, accelerarea deschiderii capitolelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, în conformitate cu principiul aderării bazate pe merit.

Stiri calde

22:54 - Maia Sandu: „Ne-am făcut temele”. Mesaj după decizia UE privind aderarea Republicii Moldova

22:42 - Cupa Mondială 2026. Canada – Bosnia, 0-1. Jovo Lukic a înscris în minutul 21. Update

22:33 - USR și PNL resping Guvernul, dar Tomac spune că are sprijinul a peste 200 de parlamentari

22:21 - Foametea, noua amenințare globală. Seceta, inundațiile și războiul amplifică riscurile legate de o nouă criză

22:10 - Nicolae Istudor, propunerea pentru Ministerul Agriculturii. Rector al ASE și fost secretar de stat

21:57 - Topul destinațiilor cu cel mai bun raport calitate-preț din Europa. Bucureștiul, loc fruntaș în clasament

HAI România!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

România mai poate fi salvată?

România mai poate fi salvată?

Proiecte speciale