Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat vineri că a discutat la telefon cu Antonio Costa despre avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și despre pregătirile pentru Summitul UE–Republica Moldova programat pe 22 iunie.

Discuția a avut loc după ce toate statele membre ale Uniunii Europene și-au exprimat acordul pentru deschiderea primului grup de negocieri de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, un nou pas în procesul de integrare europeană al celor două țări candidate.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Maia Sandu a salutat decizia privind deschiderea primului grup de capitole de negociere și a transmis că autoritățile de la Chișinău sunt pregătite să continue procesul de aderare.

„O discuție fructuoasă cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Salut decizia de a deschide luni primul grup de negocieri de aderare. Moldova este pregătită să le deschidă pe toate - ne-am făcut temele și vom continua să punem în aplicare reformele. Aștept cu interes summitul UE-Moldova din 22 iunie”, a transmis Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a reiterat că procesul de aderare este bazat pe merit și că reformele necesare pentru integrarea europeană vor continua.

Good call with @eucopresident António Costa. I welcome the decision to open the first cluster of accession negotiations on Monday. Moldova is ready to open all of them — we’ve done the work, and we’ll keep delivering reforms. Looking forward to the EU–Moldova summit on 22 June. — Maia Sandu (@sandumaiamd) June 12, 2026

ica Moldova din 22 iunie, pe agenda discuțiilor

Potrivit informațiilor oficiale, Maia Sandu și Antonio Costa au trecut în revistă și prioritățile Summitului UE–Republica Moldova din 22 iunie.

Acest format de dialog a fost convenit de ambele părți și reflectă angajamentul comun pentru aprofundarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, precum și pentru continuarea procesului de integrare europeană.

Tot vineri, Antonio Costa a anunțat că toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Consiliului European a precizat că acest prim cluster este dedicat valorilor fundamentale ale Uniunii Europene.

„Acest cluster acoperă valorile și principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice”, a transmis Antonio Costa.

Într-o declarație comună, Antonio Costa și Ursula von der Leyen au anunțat că luni, în cadrul primei conferințe interguvernamentale, va fi deschis oficial clusterul privind elementele fundamentale.

„Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas major înainte. Luni, la prima conferință interguvernamentală, vom deschide clusterul privind elementele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare”, au transmis cei doi lideri europeni.

Potrivit acestora, decizia reprezintă o recunoaștere a reformelor implementate de Republica Moldova și Ucraina, în ciuda provocărilor cu care se confruntă cele două state.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Republicii Moldova și Ucrainei statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană.

Ulterior, la 21 iunie 2024, Consiliul UE a aprobat cadrul de negociere, iar patru zile mai târziu au fost organizate primele conferințe interguvernamentale care au marcat lansarea oficială a negocierilor de aderare.

Negocierile sunt structurate în șase clustere tematice care acoperă întregul acquis comunitar și toate domeniile de politică europeană. Liderii europeni au solicitat în repetate rânduri, începând din iunie 2024, accelerarea deschiderii capitolelor de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina, în conformitate cu principiul aderării bazate pe merit.