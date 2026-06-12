Uniunea Europeană a făcut un pas important în procesul de aderare al Ucrainei și al Republicii Moldova, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Aceasta a precizat că toate statele membre au convenit deschiderea primului grup de negocieri de aderare pentru cele două țări.

„Toate statele membre au convenit să deschidă primul grup de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova”, a transmis Ursula von der Leyen.

Potrivit șefei Comisiei Europene, luni va avea loc deschiderea oficială a grupului privind „elementele fundamentale”, în cadrul primei Conferințe Interguvernamentale.

Acest grup acoperă domeniile considerate esențiale în procesul de aderare, de la statul de drept până la consolidarea instituțiilor democratice.

„Acestea reprezintă coloana vertebrală a valorilor și principiilor fundamentale de aderare pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice”, a explicat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a subliniat că decizia reprezintă o recunoaștere a eforturilor depuse de cele două state în procesul de reformă, în ciuda contextului dificil.

„Aceasta este o recunoaștere a determinării, curajului și muncii asidue depuse de ambele țări în promovarea reformelor, chiar și în fața unor provocări imense”, a declarat von der Leyen.

Oficialul european a afirmat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o alegere strategică și un element central al politicii blocului comunitar.

„Este un semnal că oferta UE de pace, stabilitate și oportunități este de neegalat. Extinderea este o alegere strategică”, a transmis aceasta.

Ursula von der Leyen a mai declarat că apropierea dintre statele membre și țările candidate contribuie la consolidarea securității și prosperității pe continent.

„Prin apropierea națiunilor noastre, consolidăm pacea, securitatea și prosperitatea pe întreg continentul nostru”, a spus ea.

În contextul actual global, aceasta a subliniat că extinderea Uniunii Europene rămâne una dintre cele mai importante politici ale blocului comunitar.

„Într-o lume marcată de o incertitudine crescândă, o Uniune Europeană mai mare este în interesul nostru comun. Extinderea rămâne una dintre cele mai mari povești de succes ale UE și cea mai bună investiție a noastră în viitorul nostru comun”, a concluzionat președinta Comisiei Europene.