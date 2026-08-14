Guvernul a aprobat vineri un memorandum privind prelungirea cu 12 luni a acordului dintre România și Republica Moldova pentru controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați–Giurgiulești. Măsura va fi valabilă până la 24 august 2027 și urmărește menținerea sistemului care contribuie la fluidizarea traficului și la dezvoltarea infrastructurii de frontieră.

Executivul a aprobat prelungirea, pentru o perioadă de 12 luni, a valabilității Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat pe teritoriul României, la punctul de trecere a frontierei de stat Galați–Giurgiulești. Noua perioadă de valabilitate este 24 august 2026 – 24 august 2027.

Acordul, semnat la București la 20 noiembrie 2024, se aplică traficului rutier și prevede efectuarea controlului coordonat pe sensul de intrare în România.

Potrivit comunicatului transmis de Guvern, decizia de prelungire a fost luată în urma evaluării comune a rezultatelor sistemului de control de către autoritățile de frontieră și vamale din România și Republica Moldova.

Guvernul a precizat că menținerea controlului coordonat la PTF Galați–Giurgiulești permite continuarea investițiilor destinate dezvoltării infrastructurii de frontieră, inclusiv prin utilizarea finanțărilor europene.

Aceste investiții ar urma să creeze condițiile pentru trecerea, într-o etapă ulterioară, la un sistem de control coordonat bidirecțional.

Executivul a arătat că această etapă este în acord cu viziunea Comisiei Europene privind măsurile de fluidizare a traficului la frontiere.

„Menţinerea controlului coordonat la P.T.F. Galaţi (România) - Giurgiuleşti (Republica Moldova) va permite continuarea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii cu finanţări UE, astfel încât, într-o etapă ulterioară, să fie implementat controlul coordonat bidirecţional”, a transmis Guvernul.

Executivul a mai transmis că acordul are relevanță și în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit Guvernului, dezvoltarea unor mecanisme de cooperare operațională în domeniul managementului frontierelor, inclusiv controlul coordonat, contribuie la apropierea practicilor celor două state de standardele europene privind gestionarea frontierelor.

„Implementarea Acordului este relevantă inclusiv din perspectiva accelerării procesului de aderare a Republicii Moldova la UE”, a precizat Guvernul, care a arătat că mecanismele de cooperare operațională contribuie la alinierea la practicile și standardele europene în materie de gestionare a frontierelor.