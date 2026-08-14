Partidul Liberal din Republica Moldova reacționează dur la declarațiile liderului socialiștilor, Igor Dodon, pe tema statutului limbii ruse și susține că acesta încearcă să reactiveze o dispută „artificială”, potrivit unei postări pe Facebook.

Liberalii afirmă că discursul fostului președinte servește intereselor Kremlinului și contribuie la divizarea societății.

Într-un comunicat, PL susține că dezbaterea privind existența unei așa-numite „limbi moldovenești” a fost utilizată de Dodon de-a lungul carierei politice pentru mobilizarea electoratului și pentru alimentarea tensiunilor identitare.

Formațiunea insistă că limba română este singura limbă oficială a Republicii Moldova și respinge ideea acordării unui statut special limbii ruse.

Liberalii îl acuză, totodată, pe Igor Dodon de lipsă de consecvență atunci când vorbește despre respectarea drepturilor vorbitorilor de rusă. Potrivit PL, acesta nu ar fi condamnat situațiile în care persoane care vorbesc româna s-ar confrunta cu atitudini discriminatorii.

Partidul susține că solicitările privind introducerea obligativității studierii limbii ruse în școli reprezintă o formă de promovare a intereselor Moscovei, în condițiile războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

În sprijinul poziției sale, PL face referire la datele Recensământului Populației și Locuințelor din 2024. Formațiunea menționează că populația minoritară este reprezentată de ucraineni în proporție de 5,1%, găgăuzi – 4%, ruși – 3,4%, bulgari – 1,6% și romi – 0,4%.

Partidul Liberal susține că aceste date confirmă caracterul majoritar românesc al populației Republicii Moldova și respinge argumentul potrivit căruia limba rusă ar trebui să aibă un rol obligatoriu în sistemul educațional.

Liberalii admit că există o situație distinctă în cazul copiilor ucraineni refugiați în Republica Moldova. Potrivit formațiunii, mulți dintre aceștia au optat pentru clase cu predare în limba rusă deoarece cunosc această limbă, în timp ce româna le este mai puțin familiară.

În același timp, PL afirmă că minoritățile naționale trebuie să își poată păstra cultura și limba maternă, dar consideră inacceptabilă folosirea limbii ruse ca instrument de influență politică.

În final, formațiunea transmite un mesaj direct lui Igor Dodon și susține că Republica Moldova trebuie să rămână un stat european și independent, fără a fi supus presiunilor politice venite de la Moscova.

PL îl ironizează pe liderul socialist și îi sugerează ca, în cazul în care își dorește să trăiască „sub umbrela Kremlinului”, să se mute în Rusia, indicând orașele Tambov și Kazan. Totodată, liberalii critică situația lingvistică din Federația Rusă și susțin că limba rusă este singura limbă oficială la nivel federal.