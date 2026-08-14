Dronă doborâtă de avioane de luptă NATO, în Letonia

O dronă care a intrat în spațiul aerian al Letoniei a fost interceptată și doborâtă, vineri dimineață, de avioane de vânătoare aflate într-o misiune de apărare aeriană a NATO, potrivit Reuters. Incidentul a determinat autoritățile letone să ridice nivelul de alertă în regiunile aflate în apropierea frontierei cu Rusia.

Forțele armate ale Letoniei au anunțat că aeronavele participante la misiunea NATO au intervenit după detectarea dronei, însă nu au oferit deocamdată informații privind tipul aparatului sau țara de proveniență. Nu este clar nici dacă drona a fost lansată de Rusia sau Ucraina.

Letonia este membră atât a NATO, cât și a Uniunii Europene și are frontieră directă cu Rusia. În contextul războiului din Ucraina, statele din regiune au intensificat măsurile de supraveghere și protecție a spațiului aerian, pe fondul riscului ca dronele utilizate în atacurile dintre Moscova și Kiev să ajungă accidental sau intenționat pe teritoriul altor țări.

Și Finlanda, care face parte din NATO și UE și se învecinează cu Rusia, a luat vineri măsuri preventive. Autoritățile de la Helsinki au restricționat temporar anumite zone din estul Golfului Finlandei pentru traficul aerian și maritim, invocând necesitatea unor măsuri de precauție în fața posibilității apariției unor drone.

În același timp, Rusia a raportat o serie de interceptări. Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat că 15 drone au fost doborâte în timpul nopții în această zonă, situată în apropierea Finlandei și Estoniei. Regiunea include și orașul Sankt Petersburg, unul dintre principalele centre urbane și economice ale Rusiei.

Incidentul din Letonia are loc într-o perioadă în care țările nordice membre NATO își consolidează protecția infrastructurii considerate esențiale. Barajele, centralele electrice și instalațiile de gaze naturale beneficiază de măsuri suplimentare de securitate.

Autoritățile din regiune sunt preocupate inclusiv de posibilitatea unor operațiuni de tip „steag fals”, în care ar putea fi folosite drone ucrainene pentru a crea aparența unui atac provenit de la Kiev și pentru a provoca o escaladare între Rusia și statele NATO.