Ucraina nu a confirmat că aparatul de zbor care a explodat recent pe teritoriul Bulgariei ar fi provenit din România. Clarificările au fost făcute de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, la B1 TV. Demnitarul a subliniat că autoritățile de la București au intrat rapid în legătură cu omologii ucraineni pentru a verifica traseul obiectului aerian. În plus, aparatul nu a fost identificat pe radarele militare ale niciunuia dintre statele implicate.

În urma verificărilor efectuate pe linia Statului Major, partea ucraineană a transmis că nu deține date care să indice faptul că drona ar fi survolat spațiul aerian românesc înainte de a ajunge în Bulgaria. Zona de frontieră beneficiază de un relief plan, favorabil monitorizării radar, însă obiectul nu a fost identificat de niciun sistem de supraveghere.

„Am luat legătura cu omologii de la Ministerul Apărării din Ucraina pe linia statului major. Ei au spus, au transmis că nu au vreo informație la momentul zilei de duminică, la momentul zilei în care s-a întâmplat, cum că drona aceea ar fi venit din România. Nu au vreo astfel de confirmare”, a declarat Miruță, joi seara, la B1.

Absența semnalului pe monitoare a fost confirmată și de alte instituții cu rol de supraveghere a granițelor.

„Pe radarele Ministerului Apărării, care sunt acoperitoare în zona respectivă, că e o zonă cu relief plan, nu a fost observată. Pe radarele celor de la Poliția de Frontieră, din comunicările pe care ni le-au dat, de asemenea, pe radarele Ministerului Apărării din Bulgaria și ale autorităților, nu a fost”, a spus Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a menționat că a analizat imaginile cu fragmentele recuperate de la locul impactului. Din primele evaluări vizuale, este vorba despre un echipament atipic, ale cărui dimensiuni reduse au îngreunat cel mai probabil detectarea timpurie. „Drona, am văzut-o și eu, resturi de acolo, e o dronă atipică, o dronă mică”, a declarat ministrul.

Deoarece aparatul s-a prăbușit pe teritoriul statului vecin, investigația oficială aparține în exclusivitate instituțiilor din Bulgaria. Rolul anchetei este de a stabili specificațiile tehnice și distanța de la care a fost lansat obiectul.

„Având în vedere că nu e pe teritoriu românesc căzută, nu putem fi parte la anchetă. Adică autoritățile din Bulgaria fac ancheta respectivă, încearcă să-și dea seama despre model, despre distanța de la care putea fi lansată”, a explicat el.

O analiză tehnică detaliată privind autonomia dronei va permite restrângerea ipotezelor referitoare la punctul de lansare.

„E o dronă care putea fi lansată de la 10 km, de la 100, de la 500, pentru că atunci încep să limitez un pic cercul posibilităților”, a spus Miruță, subliniind că ancheta este coordonată exclusiv de instituțiile bulgare.

Oficialul de la Apărare a abordat și situația creată la Costinești, unde o zonă de plajă a fost securizată și închisă temporar după identificarea unei alte drone. Ministrul le-a cerut cetățenilor să evite expunerea la riscuri inutile și să lase specialiștii să intervină.

„Unii oameni au o curiozitate care depășește capacitatea de a înțelege niște riscuri. Și în astfel de momente autoritățile statului sunt cele care totuși sunt coordonate de cineva și cel puțin pentru perimetrare și pentru ordinea efectuării operațiilor acolo pentru eliminarea pericolului sunt cele mai îndreptățite să stabilească secvența de pași”, a afirmat ministrul.

Totodată, ministrul interimar a avertizat asupra valului de informații false care circulă în spațiul public în legătură cu securitatea aeriană a României. El a exemplificat prin imagini distribuite recent pe rețelele sociale, care prezentau o dronă Bayraktar și un avion militar în zona Vaslui-Bârlad, pretinzând că are loc o misiune de interceptare. În realitate, activitatea aviatică face parte dintr-un exercițiu programat.

„N-are nicio legătură cu avioane care vânează drone, ci pur și simplu este un exercițiu aliat”, a precizat ministrul interimar al Apărării.

Pentru a preveni incidentele și pentru a primi date rapide, România și Ucraina au intensificat schimbul de informații pe linie militară. În prezent, există o legătură directă între forțele navale ale celor două țări pentru verificări operative. „Confirmăm cu ei, aproape în timp real, diverse evenimente pentru care noi avem nevoie de date”, a spus Miruță.

Contextul a fost completat de declarațiile premierului bulgar Rumen Radev, care a anunțat anterior că o dronă a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei din direcția nord și a explodat la aproximativ 100 de metri de linie de frontieră. Incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube materiale, iar aparatul nu fusese identificat pe radare înainte de prăbușire.