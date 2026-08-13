Executivul european a decis actualizarea cadrului de măsuri de urgență privitoare la variola ovină și caprină, vizând direct România și Bulgaria. Decizia vine în urma identificării recente a mai multor focare pe teritoriul ambelor țări, informația fiind transmisă de agenția EFE.

În ediția de joi a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene au fost publicate două decizii oficiale prin care Comisia Europeană reamintește gravitatea acestei afecțiuni. Variola ovină și caprină este o boală virală extrem de contagioasă care provoacă pierderi majore în efectivele de animale și afectează grav profitabilitatea fermelor.

Reprezentanții de la Bruxelles atrag atenția asupra vitezei cu care virusul se poate extinde în sectorul zootehnic. „Există un risc ridicat de a se propaga și la alte exploatații unde sunt crescute aceste animale”, a fost mesajul.

Avertismentul oficialilor europeni subliniază necesitatea aplicării stricte a zonelor de protecție și carantină în jurul focarelor confirmate.

Situația epidemiologică din țara vecină rămâne tensionată. Autoritățile din Bulgaria au notificat Comisia Europeană cu privire la existența a șase noi focare în exploatații de ovine.

Cazurile au fost depistate în intervalul 22 iulie - 5 august 2026, fiind localizate în regiunile Haskovo, Plovdiv, Blagoevgrad și Stara Zagora.

Pe teritoriul României, prezența virusului a fost inițial raportată oficial printr-un focar identificat la o fermă mixtă de ovine și caprine din județul Iași.

Ulterior, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a comunicat extinderea problemelor în sud-estul țării. Potrivit reprezentanților ANSVSA, alte două focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate în două localități din județul Constanța, în baza buletinelor de analiză emise de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București.