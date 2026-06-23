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CE intervine după focarele de variolă ovină din România. Audit urgent pentru exporturi

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CE intervine după focarele de variolă ovină din România. Audit urgent pentru exporturiOvine. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană a decis formarea de urgență a unui grup de experți internaționali și specialiști români, care va analiza situația focarelor de variolă ovină din România și va evalua măsurile necesare pentru reluarea exporturilor de ovine. Decizia vine în contextul temerilor privind extinderea bolilor către alte state membre, iar o misiune de audit urmează să fie desfășurată în teren în perioada imediat următoare.

CE intervine după focarele de variolă ovină din România

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează că grupul de experți europeni va fi constituit în cursul acestei săptămâni sau cel târziu săptămâna viitoare. Specialiștii europeni, împreună cu reprezentanții români, vor desfășura o misiune de audit direct la fața locului pentru a analiza situația din teritoriu.

Potrivit ANSVSA, la începutul lunii iulie, în baza concluziilor rezultate în urma verificărilor, vor fi stabilite soluțiile finale pentru deblocarea exporturilor de ovine.

„Conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie îşi va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil. Obiectivul comun al MADR şi al ANSVSA este protejarea fermierilor români şi menţinerea poziţiei de lider a României pe piaţa exporturilor de ovine”, se precizează în comunicat.

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Discuții la nivel european pentru deblocarea exporturilor

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a avut luni discuții tehnice la Bruxelles, unde delegația României a obținut semnale de sprijin din partea conducerii DG SANTE pentru reluarea exporturilor.

  • „Aceste negocieri esenţiale au fost susţinute politic şi la reuniunea oficială de la Luxemburg, purtate prin implicarea directă a vicepremierului şi ministrului interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna. În cadrul Consiliului UE, ministrul Tánczos Barna a sprijinit pe deplin toate demersurile, planurile tehnice şi măsurile propuse de ANSVSA pentru salvarea sectorului ovin din ţara noastră. Cu acest prilej, au avut loc discuţii şi cu Comisarul European pentru Sănătate şi Bunăstarea Animalelor, Olivér Várhelyi, în vederea identificării unor soluţii pentru deblocarea exporturilor de ovine”, se menţionează în comunicat.

ANSVSA arată că rezultatul obținut la nivel european confirmă faptul că măsurile prezentate de România pentru gestionarea focarelor au fost fundamentate corect.

„Având în vedere că situaţia actuală este inedită inclusiv la nivelul Uniunii Europene, partenerii europeni au agreat constituirea urgentă a unui grup format din experţi internaţionali şi specialişti români…(…) Conducerea DG SANTE a oferit asigurări că această comisie îşi va începe activitatea în cel mai scurt timp posibil”, precizează conducerea ANSVSA.

Exporturile rămân blocate după aparița focarelor de variolă ovină

Comisia Europeană a decis recent extinderea interdicției privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026. În același timp, rămâne în vigoare și interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene.

Decizia a fost luată după apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și în contextul evaluării riscului ridicat de răspândire a bolii.

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