O noapte extrem de tensionată în Ucraina, acolo unde schimburile de lovituri aeriene au atins un nivel ridicat de intensitate. Autoritățile militare de la Moscova susțin că au înfruntat un val masiv de drone lansate dinspre teritoriul ucrainean în noaptea de sâmbătă spre duminică, informează AFP.

Aparatele de zbor au vizat mai multe regiuni de pe teritoriul Federației Ruse, precum și Peninsula Crimeea, anexați ilegal de Moscova. Sistemele de protecție anti-aeriană au fost activate pe scară largă pentru neutralizarea țintelor.

Într-un comunicat publicat pe platforma de mesagerie Max, controlată de statul rus, ministerul afirmă că „în cursul nopţii trecute, mijloacele de apărare aeriană aflate în serviciu au interceptat şi distrus 635 de vehicule aeriene fără pilot cu aripi fixe ucrainene”.

Deși o mare parte dintre aparatele fără pilot ar fi fost doborâte, atacul a provocat urmări grave în anumite zone. Oficialii locali au confirmat existența unor victime în rândul populației.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, anunţase anterior decesul a două persoane ucise în regiunea sa în urma unui atac cu drone ucrainene. „În urma atacului cu drone inamice, două persoane au fost ucise. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Aceştia vor primi tot sprijinul necesar”, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Saratov, fără a oferi alte detalii.

Loviturile aeriene vin în contextul unei intensificări constante a acțiunilor de răspuns din partea armatei ucrainene. În faţa atacurilor repetate ale Moscovei asupra teritoriului său, Ucraina intensifică atacurile împotriva obiectivelor civile din Rusia şi din teritoriile ocupate, vizând în special, în ultimele săptămâni, rafinării şi depozite de combustibil, depozitele gigantului de comerţ electronic Wildberries şi nave de marfă aflate pe mare.

Escaladarea vine după o nouă serie de bombardamente devastatoare efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii ucrainene. Pagubele umane rămân extrem de ridicate în zonele locuite.

Sâmbătă, cel puţin 10 persoane au fost ucise în capitala ucraineană Kiev şi în regiunea acesteia în urma unui nou atac cu rachete balistice ruseşti care a avut loc în timpul nopţii.