Ucraina a executat o serie de atacuri complexe cu drone care au vizat infrastructura energetică și de transport a Federației Ruse, la o distanță record față de linia frontului. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că atacurile au vizat trei rafinării de petrol situate în republica rusă Bașkortostan, conform The Guardian.

Conform declarațiilor făcute de liderul de la Kiev, unitățile de prelucrare lovite au o importanță strategică majoră pentru economia rusă. Rafinăriile „procesează milioane de tone de petrol în fiecare an” și sunt situate la aproape 1.600 km (994 mile) de Ucraina, a declarat președintele Ucrainei.

Potrivit publicației The Guardian, care citează agenția de știri online rusă Astra, o dronă ucraineană a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din Ufa, capitala republicii Bașkortostan.

Operațiunile ucrainene s-au extins și în Marea Neagră, unde o navă container aflată sub regim de sancțiuni internaționale a fost distrusă în urma unui atac executat tot cu drone. Volodimir Zelenski a confirmat scufundarea navei Yanina, pe care a inclus-o printre „facilitățile care susțin efortul de război”.

De cealaltă parte, gigantul nuclear de stat Rosatom, prin intermediul filialei sale de transport maritim FESCO ce opera nava, a respins acuzațiile ucrainene. Reprezentanții companiei au susținut că nava transporta „bunuri civile”, cum ar fi alimente congelate și materiale de construcții.

În paralel cu atacurile la distanță, situația de securitate de pe teritoriul Ucrainei rămâne extrem de tensionată. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a tras un nou semnal de alarmă după ce la centrala nucleară din Zaporijia alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă timp de aproape două ore.

Acesta reprezintă al 23-lea incident de acest gen înregistrat de la începutul invaziei ruse la scară largă. În prezent, centrala se află sub ocupația ilegală a trupelor ruse și nu mai produce energie, însă necesită o sursă externă continuă de electricitate pentru a menține în funcțiune sistemele de răcire necesare siguranței materialelor nucleare.