Migranții care au trecut înot granița puternic păzită pentru a pătrunde ilegal în enclava spaniolă Ceuta din Africa de Nord au decis să facă cale întoarsă spre Maroc. Decizia a fost luată pe fondul condițiilor extrem de dificile pe care le-au întâmpinat la fața locului, fiind marcați de lipsa hranei, de oboseala acumulată și de atitudinea ostilă a populației locale, conform Reuters.

Cei mai mulți dintre ei au fost atrași de clipurile video devenite virale pe platformele online, dar și de mesajele primite de la cunoscuți, care dădeau de înțeles că trecerea frontierei ar fi realizabilă. Cu toate acestea, realitatea găsită la destinație a fost complet diferită, iar opțiunea de a călători mai departe către Europa continentală s-a dovedit a fi imposibilă.

Tinerii plecați în căutarea unui trai mai bun au realizat rapid că au fost victimele unor dezinformări. Odată ajunși pe teritoriul spaniol, au realizat că nu există nicio modalitate legală sau practică de a ajunge în Spania continentală.

„Am venit să avansăm, nu să fim păcăliți. Credeam că îmi voi construi un viitor mai bun acolo. Dar am avut o surpriză în Ceuta”, a spus Brahim, un angajat al unei brutării din Fez care și-a părăsit locul de muncă și a trecut granița, relevă sursa citată.

Pe lângă lipsa perspectivelor de deplasare, costul vieții din enclavă a reprezentat o altă piedică uriașă. Din cauza prețurilor mari la mâncare, mulți nu și-au permis să cumpere nimic, fiind nevoiți să reziste zile întregi fără hrană. „Cum se face că un sandviș cu ton se vindea cu 100 de dirhami (10,75 dolari)?”, a spus el pentru Reuters.

Mărturiile adunate arată că situația din Ceuta s-a complicat rapid pentru noii sosiți. Supermarketurile și magazinele din zonă au fost închise, lăsându-i pe oameni fără posibilitatea de a-și procura strictul necesar, în timp ce încercau să își usuce hainele ude direct pe străzi.

„Ceuta era ca o închisoare — nu aveam ce face acolo. Totul era închis”, a spus un muncitor de la portul Tanger Med din Maroc. Măsurile luate de autorități și închiderea comerțului local au pus o presiune uriașă pe migranți, determinându-i să renunțe la planurile lor.

„Au impus un asediu pentru a ne forța să părăsim Ceuta de bunăvoie. Au reușit să-și ducă planul la îndeplinire”, a spus un alt migrant, referindu-se la situația magazinelor închise.

În urma evoluției evenimentelor, marea majoritate a persoanelor care au trecut ilegal frontiera au revenit pe teritoriul marocan. Reacțiile la nivel înalt au confirmat că situația a fost gestionată fără ca fluxul să se extindă spre continent.

Sâmbătă, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că marea majoritate a celor aproximativ 60.000 de migranți intrați ilegal în Ceuta s-au întors în Maroc. „Datorită eforturilor eficiente ale forțelor de ordine spaniole și marocane, nicio persoană nu a ajuns pe teritoriul Spaniei continentale sau în restul UE”, a declarat von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.