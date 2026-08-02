O situație extrem de periculoasă se desfășoară în SUA, statul Washington, unde mii de familii au fost obligate să își părăsească în grabă locuințele din cauza unui incendiu de vegetație scăpat de sub control. Focul se extinde cu o viteză uluitoare în comitatul Spokane, generând coloane uriașe de fum dens care blochează traficul pe arterele rutiere principale și pun în pericol comunități întregi, conform datelor transmise de CNN.

Focul denumit Old Trails este alimentat de condiții meteorologice extreme și a reușit deja să pârjolească aproape 1.200 de hectare, echivalentul a 3.000 de acri. Responsabilul forestier al statului Washington, George Geissler, a precizat într-o conferință de presă că peste 4.000 de clădiri se află în calea directă a flăcărilor. Deși bilanțul complet al pagubelor materiale nu a fost încă stabilit, autoritățile au confirmat că mai multe structuri au fost deja distruse.

Maior-generalul Gent Welsh din cadrul Gărzii Naționale a statului Washington a descris plastic gravitatea situației, declarând că: ”Cred că vom fi şocaţi când vom vedea, la apus sau la răsărit, imaginile care vor ieşi la iveală din acea zonă”.

Pentru mai multe sectoare din regiunea Spokane a fost emis cel mai ridicat nivel de alertă, Nivelul 3. Echipele de gestionare a situațiilor de urgență le-au cerut oamenilor să plece imediat, având în vedere că situația le pune viața în pericol direct. Pentru sprijinirea celor rămași fără adăpost, autoritățile au amenajat un centru de evacuare temporar în cadrul unui colegiu comunitar.

Situația este critică nu doar la nivel local, ci pe întreg teritoriul statului Washington, unde peste 80.000 de hectare sunt pârjolite în cadrul a 12 incendii majore de vegetație. Focarul Old Trails reprezintă doar una dintre multiplele urgențe active în Spokane, unde mii de case rămân sub amenințare directă.

Guvernatorul Bob Ferguson a reacționat ferm și a decretat starea de urgență la nivelul întregului stat, interzicând totodată aprinderea focului în aer liber. Măsura a fost luată după ce Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare rară de Cod roșu pentru situații deosebit de periculoase în regiunile centrale și estice.

Reprezentanții Departamentului pentru Resurse Naturale au explicat că o astfel de alertă este o premieră pentru Washington și indică faptul că noi focare pot scăpa rapid de sub control, în timp ce intervențiile aeriene pot fi blocate de vânt și fum, iar pompierii forestieri suprasolicitați vor activa în condiții extrem de grele.

Maior-generalul Gent Welsh a subliniat dramatismul momentului, arătând că: „Avem incendii care ard chiar în interiorul localităților. Avem evacuări de nivelul 3, așa cum nu am mai văzut până acum. Este o serie de evenimente extrem de periculoasă și de complexă”.

Incendiul Old Trails a izbucnit în jurul prânzului, primele echipe de intervenție fiind mobilizate rapid de Inspectoratul pentru Situații de Urgență din stat. În timp ce cauzele exacte ale izbucnirii flăcărilor fac obiectul unei anchete, guvernatorul Ferguson a mărturisit că a fost informat rapid despre faptul că Spokane se îndrepta spre o situație de criză.

Privind imaginile cu case cuprinse de flăcări, guvernatorul a transmis un mesaj de susținere: ”Suntem alături de locuitorii din Washington care își pierd casele și sunt evacuați”.

Martorii oculari descriu scene de coșmar, cu nori uriași de culoare portocalie și cenușie ridicându-se deasupra cartierelor și parcurilor. Brent Dallman, un localnic din Spokane, a declarat pentru postul KHQ: ”E ca și cum ar exploda o bombă nucleară în cartierele noastre. Totul este concentrat într-o zonă dens populată, așa că situația este cu adevărat tragică”.

Pe lângă cartierele rezidențiale, flăcările pun în pericol Parcul de Stat Riverside, o stație de epurare a apei, o uzină de valorificare energetică a deșeurilor și au determinat evacuarea spitalului pentru veterani din Spokane. În paralel, un alt focar denumit Fairview impune la rândul său evacuări de Nivel 3 în aceeași regiune.

Presiunea pe echipele de salvare este uriașă. Reprezentanții Departamentului de Pompieri din Spokane Valley au atras atenția că: ”Resursele de pompieri și de intervenție medicală de urgență din regiunea noastră sunt solicitate la maximum, în timp ce mai multe incendii de vegetație de mari dimensiuni continuă să ardă”.

Pentru a face față dezastrului, guvernatorul a mobilizat 110 membri ai Gărzii Naționale și au fost trimise pe teren 13 echipe operative speciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Meteorologii avertizaseră anterior de apariția unor rafale de vânt la cote istorice și de o umiditate extrem de scăzută. Vântul s-a intensificat puternic, atingând viteze constante de până la 40 km/h și rafale ce au depășit 70 km/h, creând condiții propice pentru extinderea necontrolată a incendiilor în întreaga zonă.