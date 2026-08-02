Președintele american Donald Trump a exprimat public un dezacord ferm față de concluziile emise de propriul Departament de Justiție. În centrul disputei se află cauzele care au dus la decojirea suprafeței recent renovatei Piscine Reflectorizante de la Memorialul Lincoln din Washington. În timp ce anchetatorii federali indică drept cauză o instalație defectuoasă, liderul de la Casa Albă susține în continuare că este vorba despre un act deliberat de distrugere, conform Reuters.

Liderul american a atacat decizia procurorilor prin intermediul unei rețele de comunicare publică, exprimându-și nemulțumirea față de concluziile la care a ajuns echipa de anchetă.

„Nu sunt deloc de acord cu Jeanine Pirro, procuroarea americană pentru Districtul Columbia, în ceea ce priveşte Piscina Reflectorizantă”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa Truth Social. „Nu ştiu la ce se gândea. Pentru mine, a fost un caz pur de VANDALISM”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Pozitia președintelui vine la scurt timp după ce reprezentanții justiției au făcut un pas înapoi în instanță. Într-un document depus vineri, Pirro şi procurorul adjunctamerican Michael Spence au cerut unui judecător să renunţe la cazul administraţiei Trump împotriva lui David Hearn, în vârstă de 67 de ani. Fostul atlet olimpic fusese acuzat inițial de vandalizarea obiectivului, proiectul devenind un punct aprins de dispută în privința inițiativelor de remodelare a capitalei americane.

Proiectul de renovare, a cărui valoare se ridică la 14,7 milioane de dolari, a întâmpinat rapid dificultăți majore. Piscina a dezvoltat alge care au schimbat culoarea apei în verde, iar bucăți din suprafața albastră au început să se desprindă și să se decojească. În timp ce criticii au indicat calitatea slabă a lucrărilor, președintele a susținut constant ipoteza unui sabotaj organizat împotriva proiectului său.

Raportul tehnic menționat de procurorii federali oferă însă o altă perspectivă asupra problemelor apărute. În actele depuse la dosar se arată că ultimele date primite de la Departamentul de Interne "au indicat un proces de instalare grăbit şi defectuos, cu defecţiuni repetate ale suprafeţei în timpul procesului de instalare şi decojirea extinsă a suprafeţei în întreaga Piscină Reflectorizantă".

Trump insistă pe ipoteza sabotajului

Liderul de la Casa Albă a minimalizat concluziile tehnice ale reprezentanților Departamentului de Justiție și a revenit cu explicații suplimentare.

„Poate că au existat unele dificultăţi din partea contractorului, dar daunele majore au fost cauzate de VANDALI!”. Pentru a-și susține afirmațiile, președintele a distribuit ulterior un material video realizat de Poliția Parcurilor din SUA, filmare despre care a afirmat că surprinde actele de vandalism în timp ce muncitorii lucrau la curățarea algelor.

„Uitaţi-vă la VANDALISMUL care a avut loc la Piscina Reflectorizantă” a scris Trump, deşi nu este clar în videoclip dacă oamenii doar întind mâna în apă pentru a îndepărta bucăţile care deja se decojeau.

Până la acest moment, biroul procuroarei Jeanine Pirro nu a oferit o replică oficială la declarațiile președintelui.