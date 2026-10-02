Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (SUA) a anunțat o nouă serie de măsuri punitive îndreptate împotriva industriilor auto și feroviare din Iran, vizând în același timp și mai mulți actori din sectorul metalurgic. Decizia face parte dintr-o strategie amplă a administrației americane de a diminua resursele financiare de care dispune regimul de la Teheran, conform informațiilor transmise de CNBC.

Aceste restricții suplimentare sunt integrate în inițiativa numită Operation Economic Outcast, un program extins de sancțiuni demarat spre finalul lunii august de către președintele Donald Trump alături de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul.

În cadrul acestei acțiuni, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei a adăugat pe lista neagră diverse entități economice conectate la sectorul metalurgic iranian. Printre companiile vizate se numără și filiala din China a producătorului de echipamente HEPCO, o entitate relevantă pentru zona Orientului Mijlociu.

Prin aceste demersuri, liderii de la Washington încearcă să limiteze substanțial capacitatea Teheranului de a obține venituri și de a accesa rețelele financiare globale. Cu toate acestea, consecințele imediate ale acestor măsuri asupra pieței interne iraniene rămân greu de evaluat, având în vedere că țara funcționează deja sub un regim sever de restricții economice aplicate de ani de zile.

„Capacitatea regimului iranian de a-şi finanţa maşinăria de război şi de a răspândi teroare în lume a fost redusă sever datorită Operation Economic Outcast”, a declarat Bessent într-un comunicat al Trezoreriei.

Reprezentantul Trezoreriei americane a subliniat că acțiunile recente vizează direct structurile economice care oferă sprijin regimului iranian. Scopul declarat este crearea unui cadru prin care Statele Unite și aliații lor să poată diminua constant sursele de capital ale Teheranului.

Decizia recentă constituie cel mai nou pas din ofensiva de presiune financiară derulată de autoritățile americane, venind în continuarea altor pachete de restricții adoptate pe parcursul ultimelor săptămâni.