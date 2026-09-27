Strâmtoarea Ormuz. Iranul își menține condițiile după refuzul lui Trump

Iranul nu renunță la condițiile pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după ce Donald Trump a respins propunerea Teheranului. Planul prevedea reluarea circulației maritime în termen de șapte zile de la acceptarea acordului. Autoritățile iraniene susțin însă că negocierile cu SUA pot continua.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică, 27 septembrie, că redeschiderea rutei maritime depinde de îndeplinirea cerințelor formulate de Teheran, potrivit relatării Le Figaro, realizată cu informații AFP.

„Condițiile noastre sunt clare, iar orice pas către redeschiderea Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea lor. Nu vom renunța la ele”, a afirmat Abbas Araghchi, citat de televiziunea de stat iraniană.

Șeful diplomației iraniene a precizat că această poziție nu înseamnă abandonarea dialogului cu Washingtonul.

„Nu am închis niciodată ușa diplomației sau negocierilor, dar, în același timp, nu am renunțat niciodată la drepturile noastre”, a adăugat ministrul.

Teheranul continuă astfel să susțină o soluție negociată, condiționând reluarea traficului prin strâmtoare de acceptarea cerințelor sale.

Iranul anunțase vineri, 25 septembrie, că a transmis Statelor Unite ale Americii o propunere care ar permite redeschiderea Strâmtorii Ormuz în cel mult șapte zile de la acceptarea acesteia.

Președintele iranian, Massoud Pezeshkian, a precizat că planul a fost elaborat în coordonare cu liderul suprem Mojtaba Khamenei, autoritatea care are ultimul cuvânt în deciziile Republicii Islamice. Pentru gestionarea demersului a fost desemnată o echipă de șase persoane, cu putere de decizie.

Potrivit AFP, cerințele prezentate de Araghchi includ deblocarea activelor iraniene înghețate, ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian și încetarea blocadei navale americane. Propunerea vizează și oprirea ostilităților din regiune, inclusiv din Liban.

Președintele american a anunțat sâmbătă, 26 septembrie, că nu acceptă oferta Teheranului.

„Resping propunerea lor”, a declarat Donald Trump în fața jurnaliștilor, la plecarea de la Casa Albă. Liderul american a susținut că autoritățile iraniene doresc un acord deoarece „pierd de o manieră categorică”.

Cu puțin timp înainte, Trump publicase pe platforma Truth Social o hartă pe care Strâmtoarea Ormuz era marcată cu denumirea „Strâmtoarea Trump”.

În pofida refuzului exprimat public de Donald Trump, Iranul nu a anunțat închiderea negocierilor. Abbas Araghchi a declarat că poziția oficială a Washingtonului nu fusese încă transmisă prin intermediari.

„Am văzut prima reacție a președintelui american, dar, până acum, mediatorul nu ne-a transmis nimic”, a afirmat ministrul iranian.

Acesta a precizat că Teheranul așteaptă comunicarea poziției definitive a Statelor Unite și va lua o decizie în funcție de răspunsul primit.

Înaintea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile mondiale, potrivit relatării Le Figaro și AFP. Ruta maritimă reprezintă astfel un punct esențial pentru aprovizionarea cu energie.

Strâmtoarea se află în centrul conflictului declanșat la sfârșitul lunii februarie prin atacurile SUA și Israelului asupra Iranului. De atunci, Teheranul revendică controlul asupra acestei căi maritime, iar Washingtonul impune, la rândul său, o blocadă asupra porturilor iraniene.

Războiul și perturbarea transporturilor au contribuit la scumpirea carburanților, amplificând presiunea politică asupra administrației americane înaintea alegerilor pentru Congres.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump analizează posibilitatea reluării bombardamentelor asupra Iranului după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Informația privește o opțiune luată în calcul, nu o decizie anunțată oficial.

Conform relatării Le Figaro și AFP, UA nu au mai lovit teritoriul iranian de la 1 septembrie. Atacurile din acea zi au provocat, între altele, moartea a cinci persoane și rănirea altor câteva zeci la o nuntă din sud-estul țării. Ulterior, au continuat să fie lovite nave în Strâmtoarea Ormuz.