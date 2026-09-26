Președintele american Donald Trump i-a cerut liderului chinez Xi Jinping, în timpul discuțiilor de la Casa Albă, ca Beijingul să nu mai acorde sprijin Iranului. Ambasadorul SUA în China, David Perdue, a spus într-un interviu acordat pentru CNBC că Washingtonul a primit asigurări din partea Chinei, în timp ce Teheranul afirmă că este pregătit pentru negocieri, dar nu va accepta presiuni.

Donald Trump a abordat problema sprijinului oferit Iranului în discuțiile cu președintele Chinei, Xi Jinping.

David Perdue a afirmat că administrația americană transmisese deja Beijingului, cu câteva săptămâni înainte, poziția sa în această privință, iar Trump a reluat mesajul în timpul întâlnirii dintre cei doi lideri.

„Le-am transmis foarte clar cu săptămâni în urmă că orice formă de sprijin acordată Iranului, fie că este directă sau indirectă, fie că se referă la informații confidențiale, componente sau echipamente militare, este complet inacceptabilă. Președintele Trump a reiterat acest lucru foarte clar ieri (joi - n.r.). Este un mesaj pe care îl transmitem constant”, a spus Perdue într-un interviu acordat pentru CNBC, potrivit Reuters.

Ambasadorul american a fost întrebat și dacă Xi Jinping ar putea ține cont de solicitarea formulată de Donald Trump. Perdue a spus că Statele Unite au primit asigurări din partea Beijingului.

„Cei doi lideri încep să dezvolte o relație bazată, într-o oarecare măsură, pe încredere și colaborează pentru a rezolva problemele existente. A fost o discuție foarte sinceră și deschisă. Cred că, de fiecare dată când ei discută, observăm un alt nivel de apropiere în abordarea acestor chestiuni dificile cu care ne confruntăm”, a mai spus Perdue în interviul acordat pentru CNBC.

Summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping nu s-a încheiat însă cu anunțarea unor măsuri concrete referitoare la Iran.

În paralel cu discuțiile dintre Washington și Beijing, Iranul a propus un plan pentru o perioadă de șapte zile care vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz și reluarea negocierilor cu Statele Unite. Propunerea a fost prezentată de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, în timpul unei conferințe de presă organizate la New York.

Planul reia în mare parte prevederi din Memorandumul de înțelegere în 14 puncte semnat în luna iunie între Teheran și Washington. Potrivit unor oficiali americani citați de Wall Street Journal, Donald Trump ar fi respins propunerea de șapte zile venită din partea Iranului.

Aceeași publicație scrie că liderul de la Casa Albă ar lua în calcul și reluarea atacurilor aeriene asupra Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Teheranul a refuzat să comenteze informațiile publicate de Wall Street Journal și a transmis sâmbătă că așteaptă în continuare un răspuns oficial din partea administrației americane.

Donald Trump nu a comentat informațiile apărute în Wall Street Journal. Președintele american a transmis însă sâmbătă, printr-o postare publicată pe platforma Truth Social, că Iranul nu poate deține arma nucleară.

În aceeași postare, Trump a publicat o hartă pe care Strâmtoarea Ormuz apare sub denumirea „TRUMP STRAIT”, respectiv „Strâmtoarea Trump”. Mesajul a apărut în contextul în care Washingtonul și Teheranul continuă discuțiile privind programul nuclear iranian și situația din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a vorbit, la rândul său, despre posibilitatea unor negocieri cu Statele Unite.

Într-un interviu acordat pentru CBS, acesta a declarat că Iranul este pregătit să discute atât despre programul nuclear, cât și despre alte probleme aflate în dispută.

Pezeshkian a afirmat însă că Teheranul nu va accepta „intimidarea sau coerciția”.