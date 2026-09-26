Cină spectaculoasă la Casa Albă. Ce au mâncat Trump și Xi Jinping

Donald Trump și Xi Jinping au participat joi seară la o cină de stat organizată la Casa Albă, alături de soțiile lor, Melania Trump și Peng Liyuan. Meniul a combinat ingrediente americane cu influențe din bucătăria chineză, iar printre invitați s-au aflat unii dintre cei mai cunoscuți lideri din tehnologie și inteligență artificială.

Donald Trump și Xi Jinping au luat parte la o cină de stat organizată în East Room, în cadrul vizitei liderului chinez la Washington.

Meniul a fost construit în jurul unor ingrediente americane, dar a inclus și elemente asociate bucătăriei chineze, precum susanul și bok choy. Cina a fost pregătită sub coordonarea Primei Doamne Melania Trump.

Seara a început cu Schramsberg „Blanc de Noir”, vin spumant american asociat și cu celebrul „Toast to Peace” din 1972, oferit de președintele Richard Nixon premierului chinez Zhou Enlai. Primul fel a fost o cremă de dovleac galben, servită cu ciuperci sălbatice sotate, pancetta crocantă, ierburi proaspete și ulei de ceapă verde.

Felul principal a constat în biban de mare în crustă de susan, alături de baby bok choy înăbușit, vinete coapte și sos verde de ierburi.

Bok choy, legumă folosită frecvent în bucătăria chineză, a fost unul dintre elementele prin care meniul a făcut legătura între cele două tradiții culinare.

La desert, invitații au primit cremă fină de vanilie, confit de vișine, cremă de migdale și nucă și înghețată cu miere provenită de la Casa Albă.

Întregul meniu a fost gândit astfel încât preparatele americane să includă accente și ingrediente asociate Chinei. Decorul din East Room a fost dominat de culoarea roșie. Mesele au fost acoperite cu fețe de masă roșii și decorate cu flori, iar pentru servire au fost folosite piese din colecția Casei Albe.

Programul artistic a fost susținut de tenorul Christopher Macchio și de formații militare americane.

În timpul cinei, Donald Trump a descris relația sa cu Xi Jinping în termeni cordiali și a spus că cei doi nu s-au înțeles niciodată mai bine.

„De la prima mea alegere în 2016, președintele Xi și cu mine am construit o prietenie, o prietenie cu adevărat grozavă, bazată pe respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre”, a declarat Trump.

Xi Jinping a vorbit, la rândul său, despre discuțiile purtate în cursul zilei și despre necesitatea menținerii unei relații stabile între cele două puteri.

Președintele chinez a susținut evitarea unei confruntări și construirea unei relații bazate pe stabilitate strategică.

Lista invitaților a inclus numeroși lideri ai industriei americane de tehnologie și inteligență artificială. Printre aceștia s-au numărat Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Sundar Pichai și Jeff Bezos.

Prezența lor a venit în contextul în care inteligența artificială s-a aflat printre subiectele importante discutate în timpul vizitei lui Xi la Washington. În timpul cinei, Trump i-a oferit lui Xi Jinping o statuie reprezentând vulturul pleșuv, simbolul național al Statelor Unite.

Președintele american a spus că sculptura reprezintă „spiritul liber și înălțător al Americii” și și-a exprimat speranța că aceasta va ajunge la Beijing.

Trump le-a vorbit invitaților și despre noua sală de bal aflată în construcție la Casa Albă, despre care a spus că ar urma să fie finalizată în aproximativ un an.

În cadrul vizitei, Xi Jinping a anunțat că 100.000 de tineri americani vor fi invitați, în următorii cinci ani, să participe la programe de schimb și studiu în China.

Liderul chinez a mai spus că doi urși panda, Ping Ping și Fu Shuang, urmează să ajungă la Zoo Atlanta.

Vizita lui Xi în Statele Unite s-a încheiat vineri, după o deplasare la Arhivele Naționale împreună cu Donald Trump.