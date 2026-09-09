Monden

Un mesaj atribuit lui Elon Musk stârnește controverse. Ce a declarat fosta sa parteneră la Veneția

Un mesaj atribuit lui Elon Musk stârnește controverse. Ce a declarat fosta sa parteneră la VenețiaSursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Fosta influenceriță Ashley St. Clair susține că Elon Musk i-a spus că vrea să aibă „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil” și avertizează că activitatea miliardarului pe platforma X ar putea avea consecințe grave.

Declarațiile au fost făcute marți, 8 septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția, unde a fost prezentat documentarul „Musk”, regizat de Alex Gibney.

St. Clair, care are un copil cu Elon Musk, a vorbit despre relația lor și despre influența politică a antreprenorului. Ea a afirmat că echipa acestuia i-ar fi oferit 40 de milioane de dolari pentru a semna un acord de confidențialitate, însă oferta ar fi fost retrasă după refuzul ei.

Afirmațiile fac parte din mărturia prezentată în documentar și nu reprezintă constatări independente privind intențiile lui Musk.

St. Clair: O dezbinare deliberată

Întrebată dacă Musk se teme de un război civil sau încearcă să-l provoace, St. Clair a răspuns că, indiferent de explicație, activitatea sa pe X nu poate fi ignorată.

„Ceea ce face el cu această platformă X nu poate fi ignorat, pentru că întreține flăcări care nu există în lumea reală”, a spus ea, potrivit The Guardian.

Fosta susținătoare a lui Donald Trump a adăugat că Musk creează, prin intervențiile sale pe platformă, efecte care se resimt în lumea reală. Ea a declarat că regretă activismul său politic din trecut și a avertizat că dezbinarea pe care o atribuie miliardarului ar putea deveni „catastrofală” dacă nu este reglementată sau oprită.

Mesajul despre copii și războiul civil

Potrivit lui St. Clair, Musk i-ar fi trimis mesajul despre „o legiune de copii” înainte de nașterea copilului lor, în 2024. Cei doi s-au despărțit ulterior. Relatarea a fost prezentată în documentarul lui Gibney, care analizează și preocuparea lui Musk față de riscurile pentru civilizație.

Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Lil X

Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Lil X. Sursa foto: x.com

Documentarul nu se limitează la viața personală a miliardarului. Filmul, cu o durată de aproape patru ore, urmărește ascensiunea sa de la antreprenor în domeniul software la fondator al unor companii precum Tesla și SpaceX, apoi la proprietar al platformei X și figură influentă în politica americană.

Criticile lui Alex Gibney

Regizorul Alex Gibney a declarat că filmul explorează modul în care Musk și-a folosit influența asupra tehnologiei și a rețelelor sociale. El a spus că, în timpul documentării, a ajuns să considere că Musk a modificat algoritmii Twitter pentru a favoriza conținutul conflictual.

„Un lucru pe care nu l-am înțeles pe deplin când am început filmul a fost modul în care Musk a modificat algoritmii de la Twitter pentru a prioritiza, de fapt, vitriolul și ura”, a declarat Gibney, potrivit Associated Press.

Filmul include și un avatar generat cu ajutorul inteligenței artificiale, construit pe baza unor declarații reale ale lui Musk. Regizorul a explicat că tehnica are rolul de a sublinia contradicțiile dintre discursul antreprenorului și modul în care acesta folosește tehnologia.

Stiri calde

12:00 - Diavolul se ascunde în AI: Progres tehnologic sau instrument de control?

11:52 - Ce se întâmplă, de fapt, cu uzina Dacia din România. Care este riscul cel mare

11:45 - România pune în funcții oameni care n-au avut timp să învețe

11:36 - Avion Delta, coborâre rapidă de 8.200 de metri. Măștile de oxigen, activate

11:24 - Naufragiul ascuns de regimul lui Ceaușescu, în 17 rânduri între „Sport” și „Fapt Divers”

11:14 - Putin, tot mai izolat de realitatea din Rusia. O nouă mobilizare, panică în țară

HAI România!

Diavolul se ascunde în AI: Progres tehnologic sau instrument de control?

Diavolul se ascunde în AI: Progres tehnologic sau instrument de control?

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, nemulțumită de purtătorii de cuvânt

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Sarmiza Andronic, avertisment despre comunicarea politicienilor: Nu comunicăm, vorbim

Proiecte speciale