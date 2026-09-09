Fosta influenceriță Ashley St. Clair susține că Elon Musk i-a spus că vrea să aibă „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil” și avertizează că activitatea miliardarului pe platforma X ar putea avea consecințe grave.

Declarațiile au fost făcute marți, 8 septembrie, la Festivalul de Film de la Veneția, unde a fost prezentat documentarul „Musk”, regizat de Alex Gibney.

St. Clair, care are un copil cu Elon Musk, a vorbit despre relația lor și despre influența politică a antreprenorului. Ea a afirmat că echipa acestuia i-ar fi oferit 40 de milioane de dolari pentru a semna un acord de confidențialitate, însă oferta ar fi fost retrasă după refuzul ei.

Afirmațiile fac parte din mărturia prezentată în documentar și nu reprezintă constatări independente privind intențiile lui Musk.

Întrebată dacă Musk se teme de un război civil sau încearcă să-l provoace, St. Clair a răspuns că, indiferent de explicație, activitatea sa pe X nu poate fi ignorată.

„Ceea ce face el cu această platformă X nu poate fi ignorat, pentru că întreține flăcări care nu există în lumea reală”, a spus ea, potrivit The Guardian.

Fosta susținătoare a lui Donald Trump a adăugat că Musk creează, prin intervențiile sale pe platformă, efecte care se resimt în lumea reală. Ea a declarat că regretă activismul său politic din trecut și a avertizat că dezbinarea pe care o atribuie miliardarului ar putea deveni „catastrofală” dacă nu este reglementată sau oprită.

Potrivit lui St. Clair, Musk i-ar fi trimis mesajul despre „o legiune de copii” înainte de nașterea copilului lor, în 2024. Cei doi s-au despărțit ulterior. Relatarea a fost prezentată în documentarul lui Gibney, care analizează și preocuparea lui Musk față de riscurile pentru civilizație.

Documentarul nu se limitează la viața personală a miliardarului. Filmul, cu o durată de aproape patru ore, urmărește ascensiunea sa de la antreprenor în domeniul software la fondator al unor companii precum Tesla și SpaceX, apoi la proprietar al platformei X și figură influentă în politica americană.

Regizorul Alex Gibney a declarat că filmul explorează modul în care Musk și-a folosit influența asupra tehnologiei și a rețelelor sociale. El a spus că, în timpul documentării, a ajuns să considere că Musk a modificat algoritmii Twitter pentru a favoriza conținutul conflictual.

„Un lucru pe care nu l-am înțeles pe deplin când am început filmul a fost modul în care Musk a modificat algoritmii de la Twitter pentru a prioritiza, de fapt, vitriolul și ura”, a declarat Gibney, potrivit Associated Press.

Filmul include și un avatar generat cu ajutorul inteligenței artificiale, construit pe baza unor declarații reale ale lui Musk. Regizorul a explicat că tehnica are rolul de a sublinia contradicțiile dintre discursul antreprenorului și modul în care acesta folosește tehnologia.