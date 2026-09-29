Curtea Constituțională a României (CCR) a adoptat o hotărâre extrem de importantă, stabilind în unanimitate că eliminarea anumitor categorii de persoane de la dreptul la concediu și indemnizație de risc maternal pe baza formei de desfășurare a activității este neconstituțională. Judecătorii au subliniat existența unei diferențe nejustificate de tratament și au adus în sprijinul deciziei dreptul la protecția sănătății și dreptul la un nivel de trai decent.

Decizia vine în urma admiterii excepției de neconstituționalitate ce viza anumite prevederi din Ordonanța de Urgență 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și din Ordonanța de Urgență 96/2003 referitoare la protecția maternității la locurile de muncă. Obiectul analizei a fost soluția legislativă ce privea persoanele încadrate la articolul 1 alineatul (2) din OUG 158/2005, excluse de la accesul la aceste drepturi.

Conform precizărilor transmise de instanța de contencios constituțional, prevederile supuse controlului au generat „un tratament juridic discriminatoriu” pentru persoanele afectate, din cauză că acestea nu puteau beneficia de facilitățile și garanțiile de protecție recunoscute salariatelor.

Membrii Curții au raportat această situație la articolul 16 din Constituția României, norma fundamentală care garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor.

În motivarea preliminară a soluției, judecătorii constituționali au reamintit scopul pentru care au fost create concediul și indemnizația de risc maternal. Aceste mecanisme reprezintă forme de protecție destinate să prevină riscurile la care s-ar expune o femeie aflată într-o stare de vulnerabilitate din cauza sarcinii, a unei nașteri recente sau a perioadei de alăptare.

Măsurile au scopul direct de a proteja atât sănătatea mamei, cât și sănătatea și viața fătului ori a copilului nou-născut.

Reprezentanții CCR au concluzionat că excluderea de la aceste beneficii financiare și sociale exclusiv în funcție de modul sau forma de organizare a muncii contravine normelor fundamentale, având în vedere că beneficiile au rolul de a înlocui veniturile obținute din activitatea profesională.

În susținerea hotărârii, instanța a invocat articolul 34 din Constituție, referitor la dreptul la ocrotirea sănătății, alături de articolul 47, care reglementează dreptul la un nivel de trai decent.

Decizia a fost adoptată cu unanimitate de voturi, fiind definitivă și general obligatorie de la data publicării. Argumentele juridice detaliate și modalitatea de aplicare a efectelor acestei hotărâri vor fi disponibile odată cu publicarea motivării integrale în Monitorul Oficial.