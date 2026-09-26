Concediile au devenit considerabil mai scumpe pentru români în ultimul an. În august 2026, prețurile pachetelor turistice din România au fost cu 11,9% mai mari decât în aceeași lună din 2025, în timp ce media Uniunii Europene a fost de 3,2%, arată datele publicate de Eurostat.

România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari scumpiri ale pachetelor turistice, potrivit celor mai recente date Eurostat.

În august 2026, prețurile pentru concedii sub forma pachetelor turistice au crescut în România cu 11,9% comparativ cu august 2025. La nivelul întregii Uniuni Europene, avansul mediu a fost de 3,2%. Diferența plasează România în partea superioară a clasamentului european privind majorarea costurilor pentru vacanțe.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor pentru concediile pe baza pachetelor turistice au fost înregistrate în Belgia, unde acestea au urcat cu 16,2% într-un singur an.

Portugalia a avut o creștere de 14,3%, Suedia de 12,8%, Lituania de 12,3%, iar România de 11,9%.

„În august 2026, preţurile pachetelor turistice au crescut cel mai mult în Belgia, cu 16,2% faţă de august 2025. Portugalia a urmat cu o creştere de 14,3%, fiind urmată de Suedia (12,8%), Lituania (12,3%) şi România (11,9%). În schimb, 4 ţări din UE au înregistrat scăderi ale preţurilor pachetelor turistice: Estonia (21,1%), Spania (5,2%), Italia (4,8%) şi Irlanda (0,4%)”, arată, vineri, Eurostat.

În alte state europene, evoluția a fost inversă. Estonia a consemnat cea mai mare reducere, de 21,1%, urmată de Spania, cu 5,2%, Italia, cu 4,8%, și Irlanda, cu 0,4%.

Datele Eurostat arată diferențe importante și în cazul transportului aerian.

În august 2026, biletele de avion s-au scumpit cel mai mult în Grecia, unde creșterea anuală a fost de 16,3%, și în Irlanda, cu 14,4%.

În schimb, zece state membre au înregistrat ieftiniri ale transportului aerian. Cea mai mare scădere a fost raportată în Slovacia, de 61,2%, iar în celelalte țări reducerile au fost cuprinse între 15,8% în Spania și 0,9% în Lituania.

La nivelul Uniunii Europene, prețurile transportului aerian de pasageri au fost în august cu 0,4% mai mici decât în aceeași lună din 2025.

La nivel european, pachetele pentru concedii au costat în august 2026 cu 3,2% mai mult decât cu un an înainte. Creșterea a fost identică cu rata generală a inflației din UE pentru aceeași perioadă. Eurostat arată că atât pachetele turistice, cât și biletele de avion au avut variații importante începând din 2025.

„Atât pachetele de servicii pentru vacanţe, cât şi preţurile transportului aerian de pasageri au fluctuat puternic din ianuarie 2025, transportul aerian de pasageri înregistrând cea mai mare volatilitate. Tarifele aeriene au crescut cu 13,7% în aprilie 2025, faţă de anul precedent, apoi au scăzut cu 3,2% în luna următoare. Fluctuaţiile rămân vizibile în 2026, deoarece preţurile biletelor de avion au început anul cu o scădere de 2,9%, urmată de o scădere bruscă (4,7%) în aprilie, o creştere majoră în mai (8,1%) şi creşteri moderate în lunile următoare, comparativ cu lunile respective ale anului 2025”, conform Eurostat.

Și prețurile pachetelor de vacanță au oscilat puternic. Acestea au fost cu 8,3% mai mari în ianuarie 2025 și cu 8% mai mari în februarie 2025 față de aceleași luni din anul anterior.

O nouă creștere importantă a fost înregistrată în aprilie 2025, de 7,7%, după care ritmul scumpirilor s-a apropiat de rata inflației în perioada iunie-octombrie. În aprilie 2026, prețurile pachetelor pentru concedii au scăzut cu 0,5%, înainte de a reveni pe creștere în lunile următoare.