Calea Victoriei găzduiește în acest weekend o nouă ediție a programului „Străzi deschise”, cu activități sportive, concerte, expoziții, ateliere pentru copii, tururi ghidate și dezbateri. Printre invitați se numără Ana Maria Brânză, iar publicul va putea participa la evenimente în mai multe zone de pe traseul pietonal.

Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 22:00, zona Palatului CEC va fi dedicată activităților sportive. Vizitatorii vor putea juca tenis de masă, baschet, badminton, fotbal și hochei de masă.

În fiecare dintre cele două seri, între 19:00 și 20:00, copiii din Corul Cantus Mundi vor susține momente muzicale în zona Teatrului Odeon.

Tot în cadrul programului, la intersecția Căii Victoriei cu Calea Griviței vor putea fi văzute lucrări realizate de 50 de tineri artiști. Expoziția reunește participanții la cea de-a treia ediție a Competiției de artă vizuală.

Piața Revoluției va găzdui „Muzeul Mobil: Istorie în Aer Liber”. Expoziția va putea fi vizitată sâmbătă, între 10:00 și 22:00, și duminică, între 11:00 și 22:00.

Proiectul a fost inițiat de „Străzi pentru Oameni” și este realizat în coproducție cu Primăria Municipiului București, prin ARCUB, în parteneriat cu Muzeul Comunismului din București.

Sâmbătă, între 12:00 și 14:00, în aceeași zonă va avea loc și un atelier interactiv de colorat zmee, destinat copiilor și familiilor care aleg să își petreacă ziua în aer liber.

Sâmbătă, între 18:00 și 19:00, la Statuia lui Iuliu Maniu, este programată dezbaterea „Părinți în Sport”, dedicată rolului familiei în parcursul sportiv al copiilor.

Discuția va fi moderată de Virgil Stănescu, fost căpitan al echipei naționale de baschet. La dezbatere vor participa Claudia Rusu, consilier și administrator al echipei Laguna Sharks, și Vlad Munteanu, fost fotbalist profesionist și campion al României cu Dinamo București.

Duminică, între 13:30 și 15:30, publicul poate participa la turul ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei: Istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu.

Traseul pornește de la Splaiul Independenței și se încheie la Ateneul Român, urmărind schimbările istorice și urbanistice prin care a trecut Calea Victoriei.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere.

Tot duminică, între 16:00 și 17:00, în zona Palatului CEC, Ambasadorii SANE ai Agenției Naționale pentru Sport vor propune o sesiune de mișcare.

David Christian Gundisch va susține o demonstrație de street workout, iar Andra Maria Artin și Ioana Nețu vor coordona activități de fitness și yoga.

Programul de duminică include și dezbaterea „Sport 360°”, organizată între 18:00 și 19:00 în Piața Revoluției. Discuția îi va avea ca participanți pe Virgil Stănescu și Ana Maria Brânză, una dintre cele mai titrate scrimere ale României.

Ana Maria Brânză este campioană olimpică la Rio, în 2016, și vicecampioană olimpică la Beijing, în 2008, și Tokyo, în 2020. Palmaresul său include, de asemenea, trei titluri mondiale și șapte titluri europene, câștigate atât individual, cât și cu echipa.

În cadrul evenimentului, Calea Victoriei va deveni pietonală sâmbătă și duminică, pe tronsonul dintre Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Restricția se aplică între orele 10:00 și 23:00, fără afectarea intersecțiilor.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu și Ion Câmpineanu, precum și pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Circulația rutieră va fi reluată în fiecare noapte, începând cu ora 23:00.