Weekend cu restricții de trafic în București. Ce rute alternative au șoferii

Brigada Rutieră anunță mai multe restricții de trafic în București în weekendul 12-13 septembrie 2026, pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană” și a manifestărilor organizate de Ziua Pompierilor din România. Măsurile vor afecta Calea Victoriei, Calea 13 Septembrie, Strada Izvor și Strada Academiei, iar polițiștii recomandă șoferilor să folosească rutele alternative.

Traficul rutier va fi modificat în mai multe zone din Capitală atât sâmbătă, 12 septembrie, cât și duminică, 13 septembrie. Restricțiile sunt instituite pentru două evenimente diferite și vor fi aplicate în intervale orare distincte.

Sâmbătă, circulația va fi oprită pe o parte din Calea Victoriei pentru desfășurarea proiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”, iar duminică vor exista restricții în zona Căii 13 Septembrie și a Străzii Izvor, în contextul manifestărilor dedicate Zilei Pompierilor din România.

Primăria Municipiului București și ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București organizează sâmbătă, 12 septembrie, între orele 09:00 și 23:00, o nouă ediție aproiectului „Străzi Deschise - București, Promenadă Urbană”. Evenimentul se desfășoară pe Calea Victoriei, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Intersecțiile de pe traseu nu vor fi însă blocate.

Restricțiile se aplică atât șoferilor, cât și bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete. În zonele eliberate de trafic vor avea loc mini-concerte stradale, spectacole de teatru și dans, ateliere pentru copii, momente cu statui vivante și studiouri foto.

Traversarea Căii Victoriei va fi permisă în continuare la intersecțiile cu Bulevardul Dacia, Strada C.A. Rosetti, Strada Știrbei Vodă, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta. Zonele în care accesul auto este restricționat vor fi delimitate, astfel încât pietonii să fie direcționați către trotuare și trecerile de pietoni în punctele în care circulația mașinilor intersectează traseul evenimentului.

Riveranii își vor putea păstra accesul către locuințe, iar unitățile economice din zonă vor putea fi, de asemenea, deservite. Circulația se va face în aceste situații conform indicatoarelor temporare și sub supravegherea autorităților.

Pentru evitarea zonei, șoferii au la dispoziție două variante principale. Prima rută este Piața Victoriei - Bulevardul Lascăr Catargiu - Piața Romană - Bulevardul Gheorghe Magheru - Bulevardul Nicolae Bălcescu - Piața Universității - Bulevardul I.C. Brătianu - Piața Unirii - Splaiul Independenței.

A doua variantă indicată este Piața Victoriei - Strada Buzești - Strada Berzei.

Brigada Rutieră anunță că va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Șoferii sunt sfătuiți să circule prudent, să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față și să oprească sau să staționeze numai în spațiile amenajate.

De asemenea, conducătorii auto trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri. Pietonilor li se recomandă să circule numai pe trotuare și să traverseze prin locurile special amenajate, la culoarea verde a semaforului și numai după ce s-au asigurat.

Duminică, 13 septembrie, între orele 08:00 și 21:00, în București va avea loc o adunare publică organizată cu ocazia Zilei Pompierilor din România. Programul cuprinde activități comemorative, precum și un ceremonial de depunere de coroane și jerbe de flori la Monumentul Eroilor Pompieri, aflat în rondul din fața Hotelului JW Marriott. Pentru desfășurarea manifestărilor, circulația rutieră va fi restricționată temporar între orele 08:00 și 12:00 pe Calea 13 Septembrie, pe porțiunea cuprinsă între Hotelul JW Marriott și Strada Progresului.

În același interval va fi afectată și Strada Izvor, pe segmentul dintre Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu și Calea 13 Septembrie.

Separat, pe Strada Academiei va fi restricționat traficul între orele 06:00 și 22:00, pe tronsonul dintre Strada Dem. I. Dobrescu și Strada Ion Câmpineanu.

Seara, între orele 20:00 și 21:00, este programată retragerea cu torțe. Participanții se vor deplasa pe banda I de circulație, pe traseul Piața Revoluției - Calea Victoriei - Pod Națiunile Unite - Splaiul Independenței, cu punct final la Detașamentul de Pompieri Mihai Vodă.

Pentru restricțiile de duminică, șoferii pot folosi ruta Șoseaua Panduri - Bulevardul Tudor Vladimirescu - Calea Rahovei - Strada 11 Iunie - Piața Unirii.

O altă variantă este Piața Unirii - Splaiul Independenței - Bulevardul Eroilor - Strada Doctor Bagdasar - Șoseaua Panduri.

Brigada Rutieră va institui măsuri pentru menținerea fluenței circulației și prevenirea accidentelor pe durata evenimentelor. Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, deplasarea cu mașina în zonele în care au loc manifestările.

Șoferilor li se cere să circule cu prudență, să păstreze distanța necesară pentru a putea frâna în siguranță, să nu oprească sau să staționeze în afara spațiilor special amenajate și să respecte indicațiile agenților de circulație.

Recomandările vizează și pietonii, care trebuie să folosească trotuarele și să traverseze numai prin zonele marcate și semnalizate, la culoarea verde a semaforului și după ce s-au asigurat că șoferii le-au observat intenția de traversare.