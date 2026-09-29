Se pregătește o nouă regulă pentru șoferi. Greșeala care te poate lăsa fără permis auto

Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis auto și fără posibilitatea de a se prezenta la un nou examen timp de trei ani. Măsura apare într-un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru una dintre cele mai periculoase abateri din trafic. În prezent, potrivit Codului Rutier, circulația pe sens opus celui regulamentar este sancționată contravențional, iar șoferul riscă amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Proiectul consultat de publicatia profit.ro, propune o sancțiune mult mai severă pentru conducătorii auto care pătrund pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres.

Pe lângă amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni, șoferul ar urma să suporte și anularea permisului de conducere.

Măsura ar veni însoțită de interdicția de a susține un nou examen pentru obținerea dreptului de a conduce timp de trei ani de la data la care sancțiunea rămâne definitivă.

Autorii proiectului susțin că numărul incidentelor în care șoferii ajung pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres arată că actualele sancțiuni nu au un efect suficient de descurajant.

Aceștia invocă și viteza mare de deplasare specifică acestor drumuri, care poate transforma o coliziune frontală într-un accident cu urmări extrem de grave.

”Din perspectiva dreptului la viață și la siguranță pe drumurile publice, este imperativă eliminarea din trafic a conducătorilor auto care pun în pericol direct viața celorlalți participanți la trafic prin încălcarea flagrantă a normelor elementare de circulație. Măsura anulării permisului de conducere pentru o perioadă de 3 ani este proporțională cu gravitatea faptei și cu riscul social generat, fiind un instrument echilibrat, dar ferm, capabil să descurajeze comportamentele iresponsabile și să instituie un filtru riguros de siguranță publică pe infrastructura de mare viteză”, arată inițiatorii proiectului.

În forma actuală a Codului rutier, circulația pe sens opus este încadrată drept contravenție.

Fapta este sancționată cu amendă din clasa a IV-a și cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Noul proiect ar schimba însă radical consecința pentru șoferii care fac această abatere pe autostrăzi și drumuri expres.

În locul suspendării temporare, ar urma să fie dispusă anularea permisului auto.

Inițiativa stabilește și perioada în care persoana sancționată nu s-ar mai putea prezenta la examen pentru obținerea unui nou permis.

Termenul propus este de trei ani și ar începe să curgă de la data rămânerii definitive a sancțiunii.

În cazul unui permis emis de autoritățile române, documentul ar urma să fie anulat dacă titularul este sancționat pentru circulația pe contrasens pe autostradă sau drum expres.

Noile prevederi nu se aplică în prezent.

Pentru a produce efecte, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament și apoi promulgat de președintele României.

Până atunci, rămân valabile sancțiunile prevăzute de actualul Cod rutier, inclusiv suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.