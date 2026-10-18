Serghei Lavrov acuză SUA și Israelul pentru criza din Iran. Ce propune Rusia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Statele Unite și Israelul că au provocat escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu prin atacurile asupra Iranului, relatează Andalou Agency. În cadrul reuniunii dintre Rusia și Consiliul de Cooperare al Golfului, desfășurată în Bahrain, oficialul a declarat că Moscova urmărește evitarea unui război de amploare și a propus extinderea negocierilor pentru securitatea regiunii.

Șeful diplomației ruse a declarat că situația din Golful Persic reprezintă una dintre principalele probleme abordate în cadrul reuniunii. Acesta a afirmat că instabilitatea din Orientul Mijlociu afectează inclusiv relațiile comerciale dintre Rusia și țările din Golf.

„Eficiența cooperării noastre economice depinde în mare măsură de stabilitatea din regiune. Mă aștept ca astăzi să discutăm cele mai relevante probleme ale Orientului Mijlociu, în primul rând situația din jurul Golfului, unde se desfășoară o gravă criză militară și politică, începută după agresiunea neprovocată a Statelor Unite și Israelului împotriva Republicii Islamice Iran, urmată de o reacție în lanț în foarte multe dintre punctele fierbinți din Orientul Mijlociu”, a declarat Serghei Lavrov.

Ministrul a susținut că Rusia dorește să evite extinderea confruntărilor militare la nivel regional.

„Întrucât Rusia desfășoară eforturi de menținere și de construire a păcii, scopul nostru este să împiedicăm izbucnirea unui război de amploare în regiune.”

Serghei Lavrov a prezentat și poziția Moscovei privind organizarea unui dialog regional pentru gestionarea crizei.

Potrivit ministrului rus, țările din zona Golfului ar trebui să participe direct la stabilirea măsurilor de securitate, alături de statele vecine.

„Considerăm că securitatea în zona Golfului, în regiunea Golfului, este de o importanță critică. Ați văzut cu toții documentele pe care le-am propus. Comunitățile de experți și liderii politici și-au prezentat declarațiile și evaluările, iar noi toți considerăm că este important ca toate statele din Golf să aibă propriul cuvânt de spus în privința modului în care trebuie rezolvată această criză strategică și a modului în care putem asigura existența unui dialog direct între statele riverane Golfului și vecinii lor, precum Irakul și Iordania”, a afirmat ministrul rus de Externe.

Propunerea Moscovei presupune implicarea statelor din regiune într-un mecanism de consultare privind securitatea și soluționarea tensiunilor.

Ministrul rus de Externe a declarat că negocierile ar putea include și reprezentanți ai unor state din afara Golfului.

În această formulă, Rusia propune participarea unor membri ai Organizației Cooperării Islamice și, dacă există interes, a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU.

„Conceptul nostru, conceptul pe care îl propunem, este să creăm aceste condiții prin implicarea statelor din afara regiunii care fac parte din Organizația Cooperării Islamice și, dacă există interes pentru acest lucru, și a membrilor permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU”, a declarat Lavrov.

Propunerile au fost prezentate în cadrul reuniunii Rusia–CCG, format diplomatic prin care Moscova discută cu statele din Golf despre probleme regionale și relațiile bilaterale.

Pe lângă situația militară, ministrul rus a abordat și cooperarea economică dintre Moscova și membrii Consiliului de Cooperare al Golfului. Lavrov a declarat că schimburile comerciale au crescut anul trecut cu 45% și a făcut referire la participarea statelor din regiune la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

„La finalul anului trecut, am înregistrat o creștere de 45% a schimburilor comerciale, iar aproape toate țările organizației au participat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Apreciem această tradiție și sperăm că ea va continua. A existat o dinamică pozitivă foarte bună în ceea ce privește cooperarea bilaterală, datorită planului multilateral și cuprinzător de acțiune pentru următorii ani, convenit în timpul ultimei reuniuni de la Moscova”, a spus șeful diplomației ruse.

Oficialul a amintit că formatul de cooperare dintre Rusia și Consiliul de Cooperare al Golfului a fost înființat în urmă cu 15 ani, la Abu Dhabi.

„Consolidarea legăturilor multidimensionale cu membrii Consiliului este foarte importantă pentru diplomația Rusia-Golf. Acest format, acest format specific, a fost creat la Abu Dhabi în urmă cu 15 ani și s-a dovedit foarte eficient. Facem schimb de opinii asupra celor mai sensibile probleme de pe agendă și stabilim următorii pași practici pentru extinderea legăturilor economice, culturale și umanitare dintre țările noastre”, a declarat Lavrov.

Reuniunea de duminică a inclus astfel atât discuții privind conflictul din Orientul Mijlociu, cât și perspectivele colaborării economice dintre Rusia și statele membre ale CCG.