Decizia președintelui american Donald Trump de a amâna aplicarea unor sancțiuni economice împotriva Rusiei a fost primită favorabil la Moscova. Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe și reprezentant special al Kremlinului, a afirmat că măsura creează premisele pentru îmbunătățirea relațiilor economice dintre cele două state. Potrivit TASS, oficialul rus a comentat pe Telegram suspendarea unor prevederi ale legislației americane cunoscute drept Legea Graham, care introducea noi restricții împotriva Moscovei.

Actul normativ, promulgat de Trump în septembrie, prevedea sancțiuni și tarife comerciale legate inclusiv de achizițiile de petrol și gaze naturale din Rusia.

Reprezentantul Kremlinului a declarat că suspendarea sancțiunilor marchează o schimbare importantă în raporturile economice dintre Statele Unite și Rusia.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Dmitriev a susținut că măsura adoptată de administrația americană deschide calea dialogului și cooperării între cele două țări.

„Suspendarea Legii Graham de către administraţia preşedintelui [Donald] Trump este un moment important şi cu adevărat istoric. În locul sancţiunilor şi confruntării, avem dialog, cooperare reciproc avantajoasă şi responsabilitate comună pentru stabilitatea globală”, a scris Dmitriev pe Telegram, conform news.ro.

Oficialul rus a afirmat că aplicarea noilor restricții ar fi putut afecta puternic relațiile comerciale dintre Moscova și Washington. În opinia sa, măsurile prevăzute de legislația americană riscau să blocheze complet cooperarea economică dintre cele două state și să provoace pierderi importante economiei Statelor Unite și piețelor internaționale.

„Cooperarea economică dintre Rusia şi Statele Unite este în interesul ambelor ţări, contribuie la stabilitatea economiei mondiale şi creează premisele pentru consolidarea încrederii şi obţinerea unei păci durabile”, a afirmat el.

Președintele Statelor Unite a semnat vineri, 16 octombrie, un decret prin care a suspendat aplicarea unor sancțiuni și tarife prevăzute de Legea Graham. Potrivit CNN, măsurile vizau inclusiv comerțul cu combustibili fosili proveniți din Rusia.

Legislația fusese promulgată în septembrie și urma să intre în vigoare la câteva zile după semnarea decretului prezidențial. Printre prevederile sale se numărau tarife de până la 100% pentru anumite produse importate în Statele Unite din țările care cumpără cantități importante de petrol și gaze naturale rusești.

Măsurile erau îndreptate inclusiv împotriva celor cinci mari importatori de combustibili fosili din Rusia, în condițiile în care veniturile rezultate din aceste exporturi reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru Moscova.

Legea poartă numele fostului senator american Lindsey Graham, cunoscut pentru susținerea unei politici de sancțiuni severe împotriva Rusiei. Acesta a murit în iulie 2026.

Decretul semnat de Trump nu abrogă însă legea și nici nu elimină toate sancțiunile americane existente împotriva Rusiei. El suspendă aplicarea unor măsuri prevăzute de actul normativ.

Administrația americană a justificat suspendarea sancțiunilor prin necesitatea protejării intereselor naționale. În documentul publicat vineri de Casa Albă, Donald Trump a anunțat că a transmis Congresului justificarea oficială pentru derogarea de la aplicarea măsurilor.

„Am înaintat Congresului o certificare conform căreia acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul naţional al Statelor Unite”, a declarat Trump în ordinul publicat vineri de Casa Albă.

Suspendarea a fost decisă cu puțin timp înainte ca noile sancțiuni să înceapă să producă efecte.

Măsura a fost anunțată în contextul în care administrația americană urmărește reducerea presiunii asupra prețurilor petrolului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Decizia lui Donald Trump a fost luată într-o perioadă de tensiuni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Casa Albă a exercitat presiuni asupra Kievului pentru încetarea atacurilor de lungă distanță împotriva instalațiilor petroliere din Rusia.

Administrația americană a urmărit astfel limitarea efectelor acestor operațiuni asupra prețurilor internaționale ale petrolului. Ucraina a acceptat temporar solicitarea Washingtonului, însă ulterior a reluat loviturile asupra obiectivelor petroliere rusești.

În același timp, Rusia a continuat atacurile împotriva infrastructurii energetice ucrainene pe parcursul săptămânii. Suspendarea noilor sancțiuni a accentuat îngrijorările legate de sprijinul acordat de Washington Ucrainei, inclusiv în rândul aliaților europeni ai Statelor Unite.

În timp ce administrația Trump a invocat interesul național pentru justificarea derogării, reprezentantul Kremlinului a prezentat decizia drept un pas important către reluarea cooperării economice dintre Rusia și Statele Unite.