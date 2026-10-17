Rusia scapă de noi sancțiuni americane. Donald Trump invocă interesul național al SUA

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin prin care suspendă aplicarea unor sancțiuni și tarife comerciale care vizau Rusia și țările care cumpără petrol și gaze rusești. Măsurile urmau să intre în vigoare pe 18 octombrie, însă liderul de la Casa Albă a decis să acorde derogări, invocând interesele naționale ale Statelor Unite, potrivit CNN.

Donald Trump a blocat aplicarea unei noi serii de sancțiuni economice împotriva Rusiei, prevăzute într-o lege pe care a promulgat-o în septembrie. Decizia a fost luată în contextul deteriorării relațiilor dintre Washington și Kiev și al divergențelor privind atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești.

Administrația americană a cerut Ucrainei să oprească aceste atacuri, în încercarea de a limita creșterea prețurilor petrolului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Kievul a acceptat temporar solicitarea, dar ulterior și-a reluat operațiunile. În același timp, Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică ucraineană.

Măsurile suspendate erau incluse în Legea Graham, adoptată pentru a limita veniturile obținute de Rusia din exporturile de combustibili fosili, care contribuie la finanțarea războiului din Ucraina. Legislația prevedea introducerea unor tarife vamale de până la 100% pentru produsele importate de Statele Unite din țările care se numără printre cei mai mari cinci cumpărători de petrol și gaze naturale rusești.

Restricțiile vizau și statele implicate în facilitarea evitării sancțiunilor impuse Moscovei. Prin ordinul semnat vineri, președintele american a decis să suspende aplicarea acestor măsuri, înainte ca ele să intre în vigoare.

„Am înaintat Congresului o certificare conform căreia acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul naţional al Statelor Unite”, a declarat Trump în ordinul publicat vineri de Casa Albă.

Legea poartă numele fostului senator republican Lindsey Graham, care a murit în luna iulie. Acesta a susținut adoptarea unor măsuri economice mai dure împotriva Rusiei.

Suspendarea sancțiunilor vine la scurt timp după o altă decizie controversată a administrației americane. Săptămâna trecută, Trump a încheiat un acord care permite exporturile de motorină rusească, în încercarea de a reduce presiunea asupra pieței energetice. Înțelegerea a provocat nemulțumirea liderilor europeni, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că s-a simțit trădat de această decizie.

Acordul a fost criticat și de politicieni republicani și democrați din Statele Unite. Mai mulți parlamentari au avertizat că măsura contravine obiectivelor legislației federale menite să împiedice utilizarea veniturilor din tranzacțiile cu Rusia pentru finanțarea războiului din Ucraina.

Trump a pus creșterea prețurilor la combustibili pe seama războiului ruso-ucrainean, în timp ce administrația sa se confruntă cu nemulțumiri legate de conflictul din Iran, care rămâne nepopular în rândul alegătorilor americani.

Relațiile dintre Washington și Kiev au fost afectate și de informațiile privind o aparentă întrerupere a schimbului de date furnizate de serviciile americane de informații, precum și de restricțiile impuse serviciului de internet prin satelit Starlink. Aceste evoluții au amplificat îngrijorările aliaților europeni cu privire la continuarea sprijinului american pentru Ucraina.