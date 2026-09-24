Ministerul Economiei de la Moscova a revizuit în scădere estimările pentru producția și exporturile de gaze naturale ale Rusiei în 2026, potrivit unui proiect guvernamental consultat de Reuters. Noile calcule din Rusia apar în contextul deteriorării relațiilor economice cu Occidentul și înainte ca Uniunea Europeană să oprească achizițiile de gaze rusești începând de anul viitor.

Rusia estimează acum că va produce 683,1 miliarde de metri cubi de gaze naturale în acest an. Volumul este cu 5,3 miliarde de metri cubi mai mic față de prognoza realizată în luna mai. Chiar și după revizuirea în scădere, producția estimată pentru 2026 rămâne peste cea înregistrată anul trecut, când Rusia a produs 662,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Moscova și-a redus și perspectivele pentru anii următori. Pentru 2027, de exemplu, estimarea privind producția a coborât de la 711,3 miliarde de metri cubi la 696,1 miliarde de metri cubi.

Modificări apar și în prognozele privind gazele naturale lichefiate transportate pe mare.

Exporturile rusești de GNL sunt estimate la 35 de milioane de tone în 2026, în creștere față de cele 30,3 milioane de tone înregistrate în 2025.

Noua prognoză este însă cu 5,3 milioane de tone sub estimarea precedentă. Moscova se așteaptă ca exporturile de gaze naturale lichefiate să continue să crească în următorii ani, dar într-un ritm mai redus decât cel anticipat anterior.

Revizuirea vine în condițiile în care relațiile economice și politice dintre Rusia și Occident s-au deteriorat, iar Uniunea Europeană intenționează să renunțe la achizițiile de gaze din Rusia.

Cantitatea de gaze rusești ajunsă în Europa a scăzut puternic anul trecut. Exporturile s-au redus cu 44%, până la aproximativ 18 miliarde de metri cubi, potrivit calculelor Reuters.

Este cel mai scăzut nivel înregistrat de la mijlocul anilor 1970, după închiderea rutei de tranzit prin Ucraina. Diferența este semnificativă față de perioada 2018-2019, când exporturile rusești de gaze prin conducte către Europa ajungeau la aproximativ 180 de miliarde de metri cubi anual.

Kremlinul a susținut în această lună că statele europene plătesc mai mult pentru gazele cumpărate de pe piața spot decât ar plăti pentru livrările din Rusia. Moscova afirmă, totodată, că este pregătită să reia furnizarea către Europa, inclusiv prin conductele submarine Nord Stream. Una dintre ramurile sistemului a rămas intactă după exploziile produse în septembrie 2022.

Reducerea prognozelor pentru sectorul gazelor apare după ce autoritățile ruse și-au diminuat și estimarea referitoare la producția de petrol din 2026.

Producția de petrol este anticipată la cel mai redus nivel din ultimii 17 ani, iar perspectivele privind exporturile de combustibili pentru acest an și pentru anul viitor au fost, de asemenea, revizuite în scădere.

Noile estimări referitoare la sectorul energetic urmează să fie utilizate de autoritățile de la Moscova pentru actualizarea bugetului federal până în 2029.