Unul din zece militari capturați de forțele ucrainene nu are cetățenie rusă, iar printre prizonierii de război identificați de Kiev se află persoane provenite din 55 de țări. Ponderea cetățenilor străini a crescut de la 7% la sfârșitul lunii decembrie 2025 la 10% în septembrie 2026, potrivit proiectului guvernamental ucrainean „Vreau să trăiesc”, citat de Current Time.

Datele publicate miercuri de proiectul „Vreau să trăiesc” arată o creștere a ponderii cetățenilor străini printre militarii capturați de Ucraina. Dacă la finalul anului trecut aceștia reprezentau 7% din total, în septembrie 2026 proporția a ajuns la 10%.

Proiectul este coordonat de Statul Major de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război și le oferă militarilor ruși, precum și persoanelor care luptă de partea Rusiei, posibilitatea de a se preda forțelor ucrainene.

În primele nouă luni ale anului 2026, autoritățile ucrainene susțin că au capturat mai mulți cetățeni străini care luptau pentru Rusia decât pe parcursul întregului an 2025.

Printre persoanele capturate se află cetățeni din Argentina, Panama, Paraguay, Peru, Honduras, Vietnam și Mongolia, dar și din alte state.

Autoritățile ucrainene afirmă că au identificat aproape 29.000 de cetățeni străini care au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

„Rusia le spune cetățenilor săi povești despre cum întreaga lume luptă împotriva lor. Între timp, adună oameni din întreaga lume pentru a-i trimite să moară pentru dorința lui Putin de a bombarda orașele ucrainene”, spun reprezentanții ucraineni.

Ucraina a semnalat în repetate rânduri recrutarea de cetățeni străini pentru armata rusă. În aprilie, serviciul ucrainean de informații militare a transmis că Ministerul rus al Apărării urmărea recrutarea a aproximativ 18.500 de cetățeni străini în 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de Kiev, autoritățile ruse au verificat numărul bărbaților străini cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani aflați pe teritoriul Federației Ruse. Recrutarea urma să fie realizată prin 97 de centre de selecție pentru serviciul militar pe bază de contract.

Pentru a atrage cetățeni străini în serviciul militar, Rusia oferă stimulente financiare. Persoanele care semnează un contract cu o durată de cel puțin un an pot primi o plată federală unică de 400.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 4.760 de dolari.

La această sumă se pot adăuga bonusuri acordate de regiunile rusești în care sunt semnate contractele, precum și salariul lunar. În funcție de regiune, valoarea totală a stimulentelor oferite la semnarea contractului poate ajunge la câteva milioane de ruble.