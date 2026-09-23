Tudor Păcuraru, despre anturajul lui Călin Georgescu: „Este înconjurat de tot felul de cadre de informații, de poliție”

Tudor Păcuraru, colonel SRI în rezervă, a comentat în podcastul „Contrapunct” anturajul lui Călin Georgescu și legăturile pe care spune că le-a identificat între persoane din cercul acestuia și foști ofițeri de informații. Analistul a făcut o serie de afirmații despre persoane și structuri din Italia, pe care le-a prezentat ca rezultat al propriei analize.

Păcuraru a început prin a spune că știa despre existența dosarului înainte ca acesta să ajungă în centrul atenției publice.

„Eu știam de existența acestui dosar. Știam de faptul că a fost început în iarna 2024, ianuarie, februarie”, a spus acesta. El a susținut că dosarul ar fi fost ținut o perioadă fără evoluții publice. „Mai știam că e ținut la sertar, e ținut la dospit”, a afirmat Păcuraru.

Analistul a spus că a fost surprins de natura presupusei scheme investigate.

„Am fost total surprins zilele trecute când mi-am dat seama că este un dosar de țeapă nigeriană, deci în esență este o scrisoare nigeriană”, a declarat acesta. Păcuraru a explicat că, în opinia sa, presupusa schemă este una rudimentară. „Asta este o modalitate, o escrocherie care era intens practicată în urmă cu vreo 10-20 de ani și exact pe șablonul unei țepe tip nigerian”, a spus el.

Păcuraru a făcut apoi legătura cu persoanele din anturajul lui Călin Georgescu.

„M-aș fi așteptat ca domnul Georgescu, care este înconjurat de tot felul de cadre de informații, de poliție, să aibă modalități mai elaborate de acțiune”, a afirmat colonelul în rezervă. El a adus în discuție și aparatele de bruiaj despre care s-a vorbit în emisiune. „Vorbeam de aparatul de bruiaj. Păi, domnule, dacă eu aș avea așa ceva și s-ar afla că am așa ceva, mi-aș pierde indicativul de radioamator a doua zi”, a spus Păcuraru.

Analistul a susținut că asemenea dispozitive pot avea efecte grave asupra comunicațiilor.

„Vă dați seama ce fac aparatele astea. Eu îl pornesc și să presupunem că o bătrână cade în casă la etajul ei deasupra și vrea să cheme 112 și nu reușește să cheme salvarea, fiindcă eu întrerup comunicațiile acestea pe o rază de 50-100 de metri”, a afirmat acesta. Păcuraru a continuat: „Deci este o chestiune extrem de periculoasă, reglementată de legi și de ordine ale ANRC, și aparatele astea nu intră în țară așa, că te duci și îl cumperi din Piața Obor. Cineva l-a sfătuit.”

După o intervenție a lui Dan Andronic privind magazinele specializate în asemenea echipamente, Tudor Păcuraru și-a continuat analiza.

„Deci cineva l-a sfătuit pe domnul Călin Georgescu ce să cumpere și cineva i-a arătat și filiera pe care să cumpere pe sub mână așa ceva. Deci asta arată nivelul de cunoștințe al celor care sfătuiesc pe domnul Georgescu”, a afirmat acesta.

Păcuraru a revenit apoi la surprinderea provocată, în opinia sa, de simplitatea presupusei scheme financiare.

„Am fost total surprins să-l văd pe domnul Georgescu angrenat într-o escrocherie de nivelul acesta, adică atât de grobiană, cum este scrisoarea nigeriană”, a spus analistul. El a precizat că a doua surpriză a fost reprezentată de anturajul din Italia. „A doua chestiune, a doua surprindere este momentul în care s-a intrat în detalii. Am rămas surprins de anturajul pe care domnul Georgescu îl are pe acolo, prin Italia în special”, a spus Păcuraru.

Tudor Păcuraru a adus în discuție un presupus ordin de Malta și persoana care ar fi semnat un document asociat acestuia.

„Frumosul pașaport de diplomat maltez este semnat de către principele, așa-zisul principe Leonardo Lonardoni”, a afirmat el. Păcuraru a spus că îl cunoaște pe acesta de aproximativ trei decenii. „Ăsta este un personaj pe care eu îl știu de mult, de vreo treizeci de ani”, a spus analistul.

În continuare, Păcuraru a formulat o serie de afirmații despre persoanele din jurul structurii respective.

„Loja este plină de tot felul de indivizi dubioși, inclusiv de foști ofițeri DIE, ai Departamentului de Informații Externe al fostei Securități, trimiși prin Italia”, a declarat colonelul în rezervă.

El a susținut că, în relatările de presă din ultimele decenii, aceleași cercuri ar fi fost asociate unor afaceri controversate.

„Dacă vă uitați puțin peste presa din ultimii 20-30 de ani, au fost amestecați în cazuri de contrabandă alături de tot felul de cadre de Securitate, de Poliție, de tot ce vreți”, a spus Păcuraru. Analistul a amintit și relatări privind Bancorex. „S-a scris la vremea aceea foarte mult. S-a semnalat amestecul în devalizarea Bancorex, tot așa, alături de cadre din Ministerul de Interne, din servicii secrete, din Armată, de cam peste tot”, a afirmat acesta.

Tudor Păcuraru și-a sintetizat apoi interpretarea asupra documentelor și anturajului despre care vorbise. „Nu atestă că ar fi diplomat domnul Georgescu, ci atestă că face parte într-un cerc select de foști ofițeri de Securitate dubioși și de tot felul de spioni trimiși prin străinătate de fosta Securitate”, a susținut acesta.

Colonelul în rezervă a revenit la contrastul dintre această imagine și caracterul rudimentar pe care îl atribuie presupusei scheme investigate.

„Și, domnule, având în vedere acest anturaj, să-l vezi făcând o chestie atât de rudimentară ca o scrisoare nigeriană a fost pentru mine... E ca și cum l-aș vedea pe Călin furând o Dacie, domnule. Cam așa arată lucrurile”, a spus Tudor Păcuraru.

Afirmațiile privind foști ofițeri, serviciile de informații și persoanele din Italia reprezintă analiza și susținerile lui Tudor Păcuraru din podcast și nu sunt prezentate în material ca verdicte judiciare.