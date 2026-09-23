David Popovici a împlinit 22 de ani pe 15 septembrie și a ales să marcheze acest moment într-o atmosferă intimă. Campionul român a preferat să renunțe la petrecerile grandioase în favoarea timpului de calitate petrecut alături de cei dragi, punând accent pe simplitate și liniște.

Pentru ziua sa de naștere, sportivul a optat pentru o cină restrânsă, unde s-a bucurat de prezența celor mai apropiate persoane din viața sa. Stilul său discret se reflectă și în modul în care a ales să sărbătorească această etapă din viață.

„De ziua mea am petrecut foarte simplu, la o cină cu familia și prietenii mei apropiați. Nu sunt neapărat un fan al evenimentelor extrem de popmpoase, chiar dacă e vorba de ziua mea, un eveniment important. O masă bună, cu mâncare bună, alături de oamenii potriviți”, a declarat David Popovici, conform gsp.ro.

În perioada de odihnă din această vară, înotătorul a ales să exploreze frumusețile naturale ale țării noastre. Una dintre cele mai impresionante experiențe pentru sportiv a fost parcurgerea unei porțiuni din traseul Via Transilvanica, un drum de drumeție de lungă distanță care măsoară 1.420 de kilometri, de la Mănăstirea Putna până la Turnu Severin, traversând 10 județe și numeroase comunități locale.

„Una din cele mai frumoase activități pe care l-am făcut în vacanța aceasta s-a întâmplat chiar acum câteva zile. Am fost pe Via Transilvanica alături de o parte familia mea, m-am plimbat mult pe jos. Cred că m-am plimbat într-o zi aproximativ 14 kilometri, iar după mă dureau picioarele de nu mai puteam, în timp ce dacă aș fi înotat 14 kilometri, probabil și în mai puțin timp decât mersul pe care l-am parcurs, aș fi fost mai odihnit”, a mărturisit campionul.

Printre oprirea preferată a înotătorului s-a numărat satul Șapartoc din județul Mureș, o zonă pitorească ce oferă peisaje deosebite și o conectare profundă cu natura. Deși a călătorit în întreaga lume datorită competițiilor internaționale de înot, sportivul consideră că România are încă multe locuri spectaculoase de oferit.

„Nu sunt neapărat obișnuit cu mersul, dar a fost foarte frumos să merg prin natură, să descopăr România. Prin înot am avut oportunitatea să călătoresc toată lumea, sunt norocos pentru acest lucru, dar în România mai am multe de explorat. Am mers prin niște zone frumoase, culminând cu satul Șapartoc. Căutați-l, e extraordinar, vă recomand să mergeți. Plus că m-am dat cu bicicleta prin munți”, a adăugat acesta.

Deși are un program extrem de încărcat și riguros din cauza antrenamentelor, David Popovici subliniază importanța pauzelor și a drumețiilor scurte pentru menținerea echilibrului psihic și fizic. Mici escapade în natură îi oferă energia necesară pentru a reveni la rutina sa zilnică de mare performanță.

„Mi-aș propune măcar să găsesc o zi, două, trei din timpul programului, imediat după ce începe programul intens și agitat pe care îl am, pentru a pleca special în astfel de drumeții. Fie că sunt pe jos, cu bicicleta, cu mașina sau motocicleta. Deși rutina și disciplina sunt extrem de importante, unul dintre motivele pentru care reușesc să rămân ancorat în rutină e că îmi permit unele escapade”, a concluzionat David Popovici.