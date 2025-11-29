Cele mai frumoase urări de Sfântul Andrei. Aproape un milion de români îi poartă numele

Pe 30 noiembrie, România sărbătorește Sfântul Andrei, ocazie pentru miile de persoane care poartă prenume inspirate din Andrei să-și sărbătorească onomastica. Direcția pentru Evidența Persoanelor a publicat datele oficiale pentru 2025, relevând popularitatea acestor nume în rândul românilor.

Potrivit statisticilor, Andrei rămâne unul dintre cele mai frecvente prenume masculine din țară, fiind purtat de 515.905 bărbați. Alte forme întâlnite des includ Andreas (11.642), Andras (10.906), Andi (3.274) și Endre (2.998). În registrele populației mai apar variante mai puțin uzuale, precum Andrew, Andrey, Ondras, Andrușcă sau Andrusa, semn al diversității și creativității lingvistice românești.

La feminin, prenumele Andreea conduce detașat topul, cu 349.447 de purtătoare, urmat de Andra (32.235), Andrea (24.927), Andrada (21.724) și Andreia (7.937). Există și variante mai rare, precum Deea sau Deia, care aduc originalitate și savoare numelor tradiționale.

Datele oficiale arată că tradiția numelor legate de Sfântul Andrei rămâne vie, îmbinând forme clasice cu adaptări moderne, în timp ce românii continuă să-și celebreze ziua numelui cu bucurie și respect pentru simbolistica religioasă.