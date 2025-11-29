Social

Cele mai frumoase urări de Sfântul Andrei. Aproape un milion de români îi poartă numele

Cele mai frumoase urări de Sfântul Andrei. Aproape un milion de români îi poartă numeleSfântul Andrei. Sursă foto: basilica.ro
Pe 30 noiembrie, România sărbătorește Sfântul Andrei, ocazie pentru miile de persoane care poartă prenume inspirate din Andrei să-și sărbătorească onomastica. Direcția pentru Evidența Persoanelor a publicat datele oficiale pentru 2025, relevând popularitatea acestor nume în rândul românilor.

Câți români își sărbătoresc onomastica pe 30 noiembrie

Potrivit statisticilor, Andrei rămâne unul dintre cele mai frecvente prenume masculine din țară, fiind purtat de 515.905 bărbați. Alte forme întâlnite des includ Andreas (11.642), Andras (10.906), Andi (3.274) și Endre (2.998). În registrele populației mai apar variante mai puțin uzuale, precum Andrew, Andrey, Ondras, Andrușcă sau Andrusa, semn al diversității și creativității lingvistice românești.

La feminin, prenumele Andreea conduce detașat topul, cu 349.447 de purtătoare, urmat de Andra (32.235), Andrea (24.927), Andrada (21.724) și Andreia (7.937). Există și variante mai rare, precum Deea sau Deia, care aduc originalitate și savoare numelor tradiționale.

Numele Andrei, la mare căutare

Datele oficiale arată că tradiția numelor legate de Sfântul Andrei rămâne vie, îmbinând forme clasice cu adaptări moderne, în timp ce românii continuă să-și celebreze ziua numelui cu bucurie și respect pentru simbolistica religioasă.

Sfântul Andrei

Sfântul Andrei. Sursa foto Captură video

Urări de Sfântul Andrei

  • La mulți ani de Sfântul Andrei! Să ai parte de sănătate, spor și noroc în fiecare pas pe care îl faci!
  • Sfântul Andrei să-ți aducă lumină în suflet și belșug în casă!
  • Sărbătorește această zi cu inima deschisă și bucurie, iar Sfântul Andrei să te ocrotească mereu!
  • La mulți ani! Fie ca Sfântul Andrei să te ghideze spre decizii înțelepte și momente fericite.
  • Să ai parte de sănătate, prieteni adevărați și zile senine – toate sub ocrotirea Sfântului Andrei!
  • Sfântul Andrei să-ți aducă în viață curaj, echilibru și energie pentru toate planurile tale.
  • La mulți ani de Sfântul Andrei! Să fie o zi plină de zâmbete, voie bună și surprize plăcute.
  • Sărbătoarea Sfântului Andrei să-ți aducă noroc în dragoste, bucurii și inspirație în tot ce faci!
  • Fie ca Sfântul Andrei să-ți păzească pașii și să-ți umple viața de liniște și armonie.
  • La mulți ani și fie ca Sfântul Andrei să-ți aducă oportunități și experiențe frumoase în noul an!
  • Să ai o zi minunată, sub protecția Sfântului Andrei, și un an plin de realizări și sănătate!
  • Sfântul Andrei să-ți lumineze calea și să-ți dea putere să înfrunți orice provocare!
  • La mulți ani! Sărbătorește cu zâmbetul pe buze și cu inima plină de recunoștință!
  • Fie ca Sfântul Andrei să te ajute să-ți urmezi visele și să ai mereu în jur oameni buni!

