Cină rapidă: Paste cu șuncă, ciuperci și sos cremos, gata în 15 minute

Cină rapidă: Paste cu șuncă, ciuperci și sos cremos, gata în 15 minutePaste cu sos alb. Sursa foto: Pixabay
Dacă ești în căutarea unei cine rapide, această rețetă de paste cu sos crème fraîche, șuncă și ciuperci este soluția ideală. În doar 15 minute, poți obține un preparat cremos și aromat, perfect pentru serile aglomerate. Rețeta este recomandată de celebra bucătăreasă britanică Mary Berry.

Paste cu sos crème fraîche, șuncă și ciuperci

Mary Berry transformă o rețetă clasică de paste cremoase, gata în doar 15 minute, într-un adevărat deliciu printr-un singur ingredient simplu. Celebră pentru modul său practic și gustos de a găti, Berry recomandă această rețetă ca pe una dintre acele preparate „pe care toată lumea le adoră”.

Pastele sunt o alegere populară pentru cinele rapide, fiind atât ușor de preparat, cât și savuroase. Versiunea rapidă propusă de Mary Berry promite să aducă un plus mesei din timpul săptămânii sau cinei, fără a necesita efort suplimentar din partea celor care gătesc.

Secretul constă în combinația dintre șuncă și ciuperci, completată de finețea sosului de crème fraîche. Pastele se fierb rapid, iar între timp ingredientele se călesc ușor după care se amestecă cu pastele.

Paste cu sos și ciuperci

Paste cu sos și ciuperci. Sursa foto: Pixabay

Mary Berry spune că mâncarea este consistentă și poate fi servită la prânz sau cină

Mary Berry recomandă aceste paste ca fiind ideale pentru cinele de zi cu zi. „Sunt rapid de preparat, extrem de gustoase și plăcute tuturor. Funcționează perfect atât pentru mesele cotidiene, cât și pentru cinele relaxate între prieteni”, a declarat celebra bucătăreasă.

Rețeta sa simplă combină paste cu un sos cremos de crème fraîche și ciuperci proaspete. Pentru un plus de savoare, Mary Berry obișnuiește să adauge șuncă de Parma, explicând că aceasta conferă preparatului o aromă intensă și o textură plăcută.

Chiar dacă este ușor de realizat, preparatul capătă un plus de rafinament atunci când este servit alături de o salată verde proaspătă și pâine prăjită, transformând o cină obișnuită într-o experiență culinară simplă, dar consistentă.

Ingredientele necesare pentru această rețetă

  • 350 g de paste penne,
  • Două pachete de 80 g de șuncă de Parma, tăiată în bucăți mici,
  • 250 g de ciuperci mici, tăiate în jumătate sau în sferturi,
  • 200 g/7 oz cremă fraîche cu conținut integral de grăsime,
  • 100 g de parmezan, ras,
  • Două linguri de pătrunjel proaspăt tocat,
  • Sare și piper negru proaspăt măcinat, după gust.
Paste cu șuncă

Paste cu șuncă. Sursa foto: Pixabay

Cum se prepară pastele după rețeta lui Mary Berry

Începeți prin a fierbe pastele într-o oală cu apă sărată, respectând indicațiile de pe ambalaj. După ce sunt gata, scurgeți-le și păstrați-le deoparte. Pentru o notă deosebită, puteți adăuga în ultimele patru minute de fierbere vârfuri de sparanghel, apoi scurgeți-le împreună cu pastele.

În timp ce pastele fierb, încălziți o tigaie și prăjiți șunca de Parma până devine crocantă. Transferați jumătate din cantitate pe o farfurie și lăsați-o deoparte. În aceeași tigaie, adăugați ciupercile și gătiți-le aproximativ două minute.

Urmează sosul: turnați crema fraîche peste ciuperci și aduceți amestecul la fierbere. Dacă folosiți o variantă cu conținut redus de grăsimi, este recomandat să o adăugați la final, pentru a evita separarea.

La final, combinați pastele cu sosul, presărați parmezan și pătrunjel proaspăt, amestecând ușor pe foc. Potriviți cu sare și piper după gust și serviți imediat, eventual alături de pâine crocantă și o salată verde pentru un plus de prospețime.

